Konya’da Güvenlikte Sıkı Takip: Vali Akın’dan 3 Aylık Suç Raporu

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, kentte yürütülen asayiş ve terörle mücadele çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Vali Akın, Konya'nın huzur ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

Son üç ayda Konya'da toplam 49 terör operasyonu gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Akın, bu operasyonlarda 57 şüphelinin gözaltına alındığını, 12'sinin tutuklandığını, 33 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Vali Akın, kentteki genel suç oranlarına dair de umut verici rakamlar açıkladı. Mal varlığına karşı işlenen 9 başlıkta (otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, motosiklet ve oto hırsızlığı, ev ve iş yeri hırsızlığı, kurumdan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık) olay sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %28 azaldığını bildirdi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda da düşüş gözlemlendi. Kasten öldürme, tehdit, cinsel saldırı, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun cinsel istismarı gibi 10 önemli başlıkta toplam olay sayısı %13 oranında azaldı.

ARANAN BİN 944 ŞAHIS YAKALANDI

Vali Akın, son 3 ayda gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bin 944 kişinin yakalanarak cezaevine teslim edildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA