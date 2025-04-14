Kilis’te Suç Kaydı Bulunan 9 Kişi Yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit yaralama ve resmi belgede sahtecilik gibi farklı suçlardan haklarında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan İ.P. ve H.Ü., hırsızlık suçundan O.Y. ve H.A., özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan M.A., basit yaralama suçundan A.U., dolandırıcılık nedeniyle H.A. ve Ö.Ö. ile resmi belgede sahtecilik suçundan T.Ü. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 9 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA