Ortalığı Savaş Alanına Çevirmişti! Skandal Savunma: Zarar Vermek İsteseydim Verebilirdim

İzmir’in Bornova ilçesinde 19 Aralık 2024 akşamı bir restoranda çıkan tartışma, anbean kameralara yansıyan silahlı dehşete dönüştü. 24 yaşındaki Yusuf T. ile Onur Muharrem A. arasında başlayan gerginlik, önce bardaklı sonra da silahlı saldırıya evrildi. Olayın ardından tutuklanan Onur Muharrem A., hakkında açılan dava ağır ceza mahkemesine devredildi.

Yusuf T. ve arkadaşları, yanındaki kız arkadaşına bağıran Onur Muharrem A.'nın oturduğu masaya bakınca şahıs bardak fırlattı. Yaşanan arbedenin ardından dışarı çıkarılan sanık, kısa süre sonra belinden çıkardığı tabanca ile önce havaya ardından restoranın içine doğru ateş açtı.

Kurşunlardan biri Yusuf T.’nin yanındaki arkadaşı Tolga K.’nin ayakkabısını deldi. Panik anlarında garsonlar hızla müdahale ederek sanığın elindeki silahı aldı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan Onur Muharrem A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

İşletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tartışma, bardak fırlatma, arbede ve ateş açma anları net şekilde görülüyor. Görüntülerde Yusuf T.’nin kendini sandalyeyle korumaya çalıştığı da yer aldı.

SKANDAL SAVUNMA

10 Nisan’da görülen duruşmada, sanık Onur Muharrem A. olayın öfke anında gerçekleştiğini belirterek, “Zarar vermek isteseydim, verebilirdim. Pişmanım” dedi. Ancak şikayetçiler, sanığın kasten hedef aldığını savundu.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Davanın görüldüğü İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek dosyanın ağır ceza mahkemesine devrine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

Kaynak: DHA