Naaşı 3 Yıl Sonra Bulunmuştu! Şehidin Son İsteği Yerine Getirildi

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 3 yıl sonra memleketi Erzurum’a getirildi. Türk bayrağına sarılı naaşı, vasiyeti üzerine karlar altında gözyaşlarıyla Sığırlı köyünde toprağa verildi.

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Naaşı 3 Yıl Sonra Bulunmuştu! Şehidin Son İsteği Yerine Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı yıllar sonra bulundu.

Tokyürek'in cenazesi, İstanbul'dan dün saat 21.45'te memleketi Erzurum'a ulaştırıldı. Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Tokyürek için düzenlenen karşılama törenine Erzurum protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ve kardeşleri, eşi ile yakınları katıldı.

Naaşı 3 Yıl Sonra Bulunmuştu! Şehidin Son İsteği Yerine Getirildi - Resim : 1

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Naaşı 3 Yıl Sonra Bulunmuştu! Şehidin Son İsteği Yerine Getirildi - Resim : 2

Tokyürek'in 'Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin' vasiyeti yerine getirildi. Tokyürek, şehit düşmeden 1 gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajında belirttiği gibi Sığırlı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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