Otomobili Kundaklayıp Kaçtı

Eskişehir’in Şirintepe Mahallesi’nde, Burcu B.D.’ye ait park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Otomobili Kundaklayıp Kaçtı

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Metal Sokak’ta meydana geldi. Burcu B.D.’nin evinin önüne park ettiği 26 BB 093 plakalı otomobil, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak otomobil ağır hasar gördü.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, otomobilin yandığı sokaktan koşarak uzaklaşan bir kişinin görüntülerine ulaşıldı. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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