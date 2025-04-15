İskoç Taraftar Korkunç Şekilde Hayatını Kaybetmişti, Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Glaskow Rangers ile oynayacağı karşılaşmanın öncesinde Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter, Beşiktaş’ta yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpmasının ardından başka bir aracın da üzerinden geçmesi sonucu korkunç şekilde hayatını kaybetmişti. Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Potter’ın otele dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kazanın ardından sürücülerden Uğur Ç. tutuklanmış, Hayati G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İskoç taraftarın kaza anında 35 metre sürüklendiği ortaya çıktı.

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay'in poliste ifadesi alındı. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için birarada olduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise, İskoç taraftarın yaklaşık 35 metre sürüklendiği ortaya çıktı. Kazaya karışan araç sürücüleri Uğur Ç. ve Hayati G. gözaltına alındı. Sürücüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

KORKUNÇ KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

6 Mart’ta meydana gelen kazada, para çekmek için gittiği ATM’den dönerken, Potter’a yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Potter’ı arkadan gelen başka bir araç da ezmişti. İskoç taraftar olay yerinde hayatını kaybederken, olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Potter’in taksiden indikten sonra yolu karşısına geçtiği ve ATM’den para çektiği görülüyor. Ardından taksiye doğru koştuğu sırada otomobil Potter’e çarpıyor.

POTTER İLE BİRLİKTE OLAN KİŞİNİN İADEESİ ALINDI

Potter ile o gün birlkte olay Kristy Mckay’in de polisre ifadesi alınırken, Mckay, Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için bir arada olduklarını söyledi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrasında trafik polisleri tarafından hazırlanan kaza raporunda, hayatını kaybeden Potter'ın asli kusurlu olduğu, Potter karşıdan karşıya geçtiği sırada aracıyla çarpan Uğur Ç.'nin tali kusurlu olduğu, yerdeki yayayı fark etmeyerek ezen Hayati G.'nin ise kusurunun olmadığı belirtildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Uğur Ç. tutuklanırken, Hayati G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA