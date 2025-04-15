Adıyaman'de Deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri sosyal medyadan paylaştı.

Adıyaman'de Deprem

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan deprem bildiriminde, 3.5 büyüklüğünde Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen depremin derinliğinin 15.07 km olduğu açıklandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan bildirim şöyle:

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Kaynak: Haber Merkezi

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