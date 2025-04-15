Adıyaman'de Deprem
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri sosyal medyadan paylaştı.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan deprem bildiriminde, 3.5 büyüklüğünde Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen depremin derinliğinin 15.07 km olduğu açıklandı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan bildirim şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-04-15
Saat:12:15:11 TSİ
Enlem:38.08778 N
Boylam:38.31778 E
Derinlik:15.07 km
Detay:https://t.co/HR62xFJKxl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi