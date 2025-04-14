Deprem Fırtınasının Ardından Van'da Korkutan Sarsıntı

Van'da dün sabah yaşanan deprem fırtınasının ardından bugün 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi Van merkezli depremin saat 10.13'te meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

VAN'DA DEPREM FIRTINASI

Van'da dün sabah saatlerinde peş peşe depremler yaşandı. Saat 10.53'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20 dakika içinde 4 ve üstünde iki deprem daha yaşandı. Saat 11.39'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4 olarak kayıtlara geçerken, 11.58'de yaşanan depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak ölçüldü. Korkutan depremlerin ardından saat 11.59'da 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. 12.49'da ise 3.0 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara girdi.

PROF. DR. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Van'da peş peşe yaşanan depremlerle ilgili, "Van’ın Koçköy mevkiinde 4,0 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Bu depremler Yeniköşk fayı üzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü’ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi