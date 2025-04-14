Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ezhel'in Bağışını Kabul Etmedi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, (TÜGŞAV) ünlü rapçi Ezhel’in kazandığı tazminatı, vakfa bağışlayacağını açıklamasının ardından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

TÜGŞAV’dan yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir” denildi.

Ezhel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugüne kadar kazandığımız birkaç hakaret davası olmuştu. Tüm kazancı çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlayacağım. Bugün ilkini gerçekleştirdik” ifadelerini kullanarak, TÜGŞAV’a yaptığı bağışın ekran görüntüsüne yer vermişti.

TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada, "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" denildi.

Kaynak: İHA