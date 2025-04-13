Naci Görür'den Van'daki Depremlere İlişkin Değerlendirme... Son Büyük Afeti Hatırlattı

Van'da bu sabah art arda meydana gelen beş deprem kentte endişe yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Naci Görür, son büyük Van depreminin de aynı bölgede gerçekleştiğini hatırlatarak "Bu ters bir fay. Depremler sığ" dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Naci Görür'den Van'daki Depremlere İlişkin Değerlendirme... Son Büyük Afeti Hatırlattı

Bir deprem bölgesi olan Türkiye'de her daim afetlere karşı bir endişe varken, bu durum Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yarattığı büyük yıkımla daha da arttı. Resmi kayıtlara göre 53 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği, 122 binden fazla kişinin de yaralandığı depremler sonrası tedirginlik büyürken, son olarak bugün Van'da art arda depremler oldu.

2011 yılında gerçekleşen 6.7 büyüklüğündeki sarsıntının yaralarını uzun süre sarmaya çalışan kentte, bu sabahtan (13 Nisan 2025) itibaren peş peşe 5 tane hissedilen deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; ilk deprem saat 10.53'te kaydedilirken, büyüklüğü 3.4 olan sarsıntının derinliği ise 5.6 kilometre olarak ölçüldü.

PEŞ PEŞE SARSINTILAR

Ardından kentte yalnızca 20 dakika içinde 4 ve üstünde iki deprem daha meydana geldi. Sabah saat 11.39'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçülürken, derinliğinin ise 5.5 kilometre olduğu belirtildi. 11.58'de yaşanan depremin büyüklüğü de 4.2 olarak kayıtlara geçip derinliği ise 4.4 kilometre olarak hesaplandı.

Naci Görür'den Van'daki Depremlere İlişkin Değerlendirme... Son Büyük Afeti Hatırlattı - Resim : 1

En son Van genelinde hissedilen 4.2'lik şiddetindeki depremin arkasında bir dakika sonra yine bir sarsıntı meydana geldi. Saat 11.59'da oluşan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedilirken, şiddeti de 3.2 olarak açıklandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar Van'daki vatandaşları korkuturken, pek çok kişi evlerinden ve bulundukları binalardan dışarı çıktı.

'SON DEPREM DE BURADAYDI'

Hızla arka arkaya kaydedilen depremleri yorumlayan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, izlenim ve değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, son büyük Van depreminin de söz konusu bölgede olduğunu hatırlattı.

Naci Görür'den Van'daki Depremlere İlişkin Değerlendirme... Son Büyük Afeti Hatırlattı - Resim : 2

Naci Görür sosyal medya paylaşımında, "Van’ın Koçköy mevkiinde 4,0 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Bu depremler Yeniköşk fayı üzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü’ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" ifadelerine yer verdi.

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