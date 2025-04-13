Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Krizi! Mahkemeden Son Karar Çıktı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul’da yaşayan Gökhan A., 2014-2019 yılları arasında bir giyim mağazası zincirinde satış danışmanı olarak görev yaptı. Son aldığı maaş 4 bin 400 lira olan işçi, bedelli askerlik için işten ayrılmaya karar verince, işverenden 20 bin lira kıdem tazminatı talep etti. Ancak işveren, Gökhan A.’ya “İş kaybı olmayacak, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılacak” diyerek bu isteği kabul etmedi. Anlaşmazlık üzerine işçi, avukatı Cemil Albayrak aracılığıyla yargıya başvurdu.

İKİ FARKLI MAHKEMEDEN İKİ FARKLI KARAR

Bu süreçte Adana’da görülen benzer bir davada mahkeme, istifa halinde kıdem tazminatı alınabilecek durumları; emeklilik, evlilik ve askerlik olarak sıraladı. Bedelli askerliğin de muvazzaf askerlikten farklı olmadığına hükmederek işçinin tazminat almasına karar verdi. İstanbul’daki davada İş Mahkemesi ise, bedelli askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesinin iş kaybı oluşturmadığını, işçinin 21 gün ücretsiz izin hakkı olduğunu belirterek davayı reddetti.

ÜST MAHKEMEN EMSAL KARAR

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi ise emsal sayılabilecek bir karar verdi. Daire, bedelli askerlik için işten ayrılan işçinin, muvazzaf askerlik kapsamına girdiğini ve İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı alma hakkının bulunduğunu belirtti. Mevzuatta, askerlik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

,Bu değerlendirme sonucunda davacının kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine karar veren Daire, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden görüşülmek üzere iade etti.

Kaynak: Sabah