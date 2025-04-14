CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ' Zirai Don' Çağrısı: Yetkisini Kullanmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde olduğu gibi Niğde bölgesinde de don felaketinin yaşandığını açıkladı. Felaket neticesinde elma, kayısı, şeftali gibi ürünlerin tamamının yakınının zarar gördüğünü belirten Gürer, bazı bahçelerde büyük maddi hasarın olduğunu ifade etti.

‘TÜM ÇİFTÇİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ’

Yaşanan don felaketiyle ilgili açıklamasına devam eden Gürer, tüm çiftçi ve üreticilerin zararlarının karşılanmasının şart ve zorunluluk olduğunu söyleyerek, Tarım Sigortaları Havuzu’nda (TARSİM) olsun olmasın, tüm çiftçi ve üreticinin mağduriyeti giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANI, YETKİSİNİ KULLANMALI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TARSİM’de olmasa dahi çiftçi ve üreticilerin zararlarının temin edilmesi yönünde karar alma yetkisi olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yetkili kullanması gerektiğini dile getirdi.

‘TÜKETİCİ GIDA EFNLASYONU ALTINDA EZİLECEK’

Gürer, üretim alanında yaşanan don felaketinin ekonomik sonuçlarının da olacağını hatırlatarak, tüketicinin gıda enflasyonu karşısında ezileceği bu dönemde, tüketicilerin yaşayacağı sorunlara karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

‘TARSİM ÜRETİCİYE ZORLUK ÇIKARMAMALI’

Gürer, bu süreçte TARSİM’in felaketler karşısında çiftçi ve üreticilerin çaresizliğini mevzuata boğmaması gerektiğini belirterek; gerekli olan zarar karşılama uygulamasının çiftçi ve üretici lehine düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

TARSİM’in kendi poliçe hükümlerinde açıkça belirmiş olduğu hususlarda daha üreticiye zorluk yarattığı iddialarına da değinerek, bu konuda daha esnek uygulamalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

‘HASARA ÇOK BÜYÜK VE YAYGIN’

Bölgedeki ziraat mühendisleri ve teknik uzmanlardan gelen raporlarda oluşan hasarın çok büyük ve yaygın olduğunun anlaşıldığını belirten Gürer, TARSİM eksperlerinin, üretici ve teknik personelin yayında yer alan uygulamalar yapması gerektiğini söyledi.

Gürer, son olarak “Erken pembe tomurcuk döneminin de TARSİM sigorta kapsamına alınması gerekir” ifadelerini kullandı.