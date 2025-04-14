Antalya'da Yapılmak İstenen Taş Ocağına Tepki, 'Yaşam Yok Olma Tehlikesi Altında'

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte, CHP Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Mustafa Erdem ve Aliye Coşar Serinkaya Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bölgede açılmak istenen taş ocağına yönelik olarak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bölgeye açılmak istenen taş ocağı projesine tepki göstererek, bu girişimin sadece doğal yaşama değil; bölgenin tarihi ve kültürel mirasına geri dönülmesi mümkün olmayan derecede tehlikeye atacağını ifade etti.

'DOĞAL YAŞAM YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA'

Kaya, taş ocağı projesinin hayata geçirilmesi durumunda binlerce yıllık tarihi kale kalıntılarının yok olacağını, sadece bu bölgede yetişen endemik bitkilerin zarar göreceğini; yine bununla birlikte bölgedeki üreticilerin geçim kaynağı olan verimli tarım arazileri ve su kaynaklarının da yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalacağını ifade etti.

Kaya, arıcılığın, hayvancılığın biteceğini, yaban hayatının yok olacağını ve taş ocağı faaliyetleri nedeniyle oluşacak yoz ve gürültü nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların sağlığının riske gireceğini dile getirdi.

‘YATIRIMCI İÇİN BİNLERCE İNSANIN GELECEĞİ YOK SAYILAMAZ’

Açılmak istenen taş ocağının yerinin yanlış planladığının açıkça ortada olduğunu söyleyen Kaya, yüzyıllardır doğayla iç içe yaşayan Gündoğmuş halkının sesine kulak verilmesini isteyerek, “Bir yatırımcının çıkarı için binlerce insanın geleceğini yok sayamazsınız” ifadelerini kullandı.

Yaşam alanlarını, toprağını savunan vatandaşların yanında olduklarını belirten Kaya, “Çünkü biz biliyoruz ki doğayı savunmak, vatanı savunmaktır!” şeklinde konuştu.

‘HERKES SAĞLIKLI VE DENGELİ ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP’

Konuşmasına devam eden Kaya, Anayasa’nın 56. Maddesine atıf yaparak, herkesin sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu; çevre sağlığını korumanın ve kirlenmesinin önlenmesinin devletin ve vatandaşların görevi olduğunu anımsattı.

‘PROJEYİ DERHAL DURDURUN’

Ülkenin doğasının, tarihinin ve tarımının rant uğruna feda edilemeyeceğini dile getiren Kaya, Gündoğmuş halkının yalnız olmadığını belirterek, Antalya’nın ve Türkiye’nin doğal mirasını korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi ve projenin derhal durdurulmasını istedi.