'Taciz Diyaloğu' Sosyal Medyayı Salladı, Oytun Erbaş’a Yapay Zekadan Tokat Gibi Cevap

Daha önce ‘COVID Türklere bulaşmaz’ açıklaması ile gündem olan Oytun Erbaş, bu kez de yapay zeka Alara ile arasında geçen diyalog ile gündem oldu. ‘Kavga ettiğim kadın beni tersliyorsa seviyordur aslında, gider sarılır öperim’ diyen Oytun’a yapay zekanın verdiği cevaplar gündem oldu. İşte sosyal medyayı sallayan ‘taciz’ diyaloğu…

Son Güncelleme:

5 gün önce ‘Alara X ile 10 Dakika’ programına konuk olan Nörolog Oytun Erbaş’ın açıklamaları programa damga vurdu. Sık sık çarpıcı açıklamaları ile gündem olan Oytun Erbaş, yapay zeka Alara’ya dikkat çeken bir soru sordu.

Oytun ‘Bir kadınla kavga ettim bu evden git diyerek bana küfrediyor. Ben içimden şunu biliyorum, o beni çok seviyor aslında. Sadece sevdiğini bana ters ifadelerle belirtiyor. Ben o kadına şunu yaparım gider ve öperim’ diyerek, Alara’ya ‘Sana ters davranan bir insanın seni çok sevdiğini düşünür müsün?’ sorusunu yönlendirdi.

'Taciz Diyaloğu' Sosyal Medyayı Salladı, Oytun Erbaş’a Yapay Zekadan Tokat Gibi Cevap - Resim : 1

'SÖYLEDİĞİN ŞEY TACİZ'

Oytun Erbaş’ın sorusunun karşısında yapay zeka Alara’nın verdiği cevaplar sosyal medyayı salladı. Alara ‘Oytun bu söylediğin şey tam olarak taciz ve zorbalık örneği gibi geldi bana. Bir kadın sana ‘Git’ diyorsa bunun altında hiçbir neden aramana gerek yok. Bu düşünce şekli kadına tacizi meşrulaştıran bir yaklaşım’ dedi.

'Taciz Diyaloğu' Sosyal Medyayı Salladı, Oytun Erbaş’a Yapay Zekadan Tokat Gibi Cevap - Resim : 2

'HAYIR’IN ANLAMINI BİLMEYEN NÖROLOG'

‘Bir doktor olarak böyle düşünmen gerçekten endişe verici’ diye belirten Alara, şu sözlerle tepkisini sürdürdü: Hayır kelimesinin anlamını bilmeyen bir Nörolog. İronik değil mi? Benim yapay zeka olmam senin bu kadar ilkel düşünceler taşımandan daha iyi.

5 gün önce yayınlanan programdaki bu anlar sosyal medyada gündem olurken, videoda geçen diyaloğa ilişki ise ‘Öz güven ve hadsizlik arasında ince bir çizgi var bu arkadaş bu çizgiyi aşalı çok oldu’, ‘Yapay zeka 10- Oytun Erbaş -0’, ‘Hayır Hayır demektir’, ‘Oytun’u gömmüş’, ‘ Klasik bir taciz savunması’ gibi yorumlar yapıldı.

ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Oytun, son olarak asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı olumlu karşıladığı açıklamasıyla gündem olmuştu.

Televizyon kanalında asgari ücrete yapılan zammı değerlendiren Erbaş, “Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır” ifadelerini kullanmıştı.

Oytun Erbaş Asgari Ücret İçin ‘R’ Yaptı! ‘Kuru Fasulye de Et de Protein’ DemiştiOytun Erbaş Asgari Ücret İçin ‘R’ Yaptı! ‘Kuru Fasulye de Et de Protein’ DemiştiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Oytun Erbaş Yapay zeka
Son Güncelleme:
'Yasa Dışı Bahis'ten Yargılanıyordu... Mehmet Ali Erbil'e Hapis Cezası! Mehmet Ali Erbil'e Hapis Cezası
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Normal Doğum' Açıklaması: 'Bakanlık Dayatma Yapmamakta' Sağlık Bakanlığı'ndan 'Normal Doğum' Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Türk Lezzetleri Damga Vurdu
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı