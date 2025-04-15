5 gün önce ‘Alara X ile 10 Dakika’ programına konuk olan Nörolog Oytun Erbaş’ın açıklamaları programa damga vurdu. Sık sık çarpıcı açıklamaları ile gündem olan Oytun Erbaş, yapay zeka Alara’ya dikkat çeken bir soru sordu.

Oytun ‘Bir kadınla kavga ettim bu evden git diyerek bana küfrediyor. Ben içimden şunu biliyorum, o beni çok seviyor aslında. Sadece sevdiğini bana ters ifadelerle belirtiyor. Ben o kadına şunu yaparım gider ve öperim’ diyerek, Alara’ya ‘Sana ters davranan bir insanın seni çok sevdiğini düşünür müsün?’ sorusunu yönlendirdi.

'SÖYLEDİĞİN ŞEY TACİZ'

Oytun Erbaş’ın sorusunun karşısında yapay zeka Alara’nın verdiği cevaplar sosyal medyayı salladı. Alara ‘Oytun bu söylediğin şey tam olarak taciz ve zorbalık örneği gibi geldi bana. Bir kadın sana ‘Git’ diyorsa bunun altında hiçbir neden aramana gerek yok. Bu düşünce şekli kadına tacizi meşrulaştıran bir yaklaşım’ dedi.

'HAYIR’IN ANLAMINI BİLMEYEN NÖROLOG'

‘Bir doktor olarak böyle düşünmen gerçekten endişe verici’ diye belirten Alara, şu sözlerle tepkisini sürdürdü: Hayır kelimesinin anlamını bilmeyen bir Nörolog. İronik değil mi? Benim yapay zeka olmam senin bu kadar ilkel düşünceler taşımandan daha iyi.

5 gün önce yayınlanan programdaki bu anlar sosyal medyada gündem olurken, videoda geçen diyaloğa ilişki ise ‘Öz güven ve hadsizlik arasında ince bir çizgi var bu arkadaş bu çizgiyi aşalı çok oldu’, ‘Yapay zeka 10- Oytun Erbaş -0’, ‘Hayır Hayır demektir’, ‘Oytun’u gömmüş’, ‘ Klasik bir taciz savunması’ gibi yorumlar yapıldı.

ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Oytun, son olarak asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı olumlu karşıladığı açıklamasıyla gündem olmuştu.

Televizyon kanalında asgari ücrete yapılan zammı değerlendiren Erbaş, “Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi