Sağlık Bakanlığı'ndan 'Normal Doğum' Açıklaması: 'Bakanlık Dayatma Yapmamakta'

Sivasspor Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maç öncesinde halı sahaya ‘Doğal olan normal doğum’ yazılı pankartla çıkmış, pankart kısa süre içinde tepki toplamıştı.

'KADINLARIN BEDENİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Ülkede bütün sorunlar bitmiş gibi erkek futbolcular kadınların nasıl doğum yapacağını söylüyor. Beyler, siz doğum yapacak olursanız 'normal doğum;' yaparsınız. Elinizin hamuruyla kadının işine de, bilimin işine de karışmayın. Her politik konudan uzak durmanız telkin ediliyorken kadın haklarına müdahalenin sakıncasız olduğunu size kim söyledi? Kadınların bedeninden elinizi çekeceksiniz’ sözleriyle Sivasspor’a tepki göstermişti.

'HER 100 DOĞUMUN 61'İ SEZERYAN'

Pankarta kısa süre içinde tepki üstüne tepki yağarken sosyal medyada tepkiler gelmiş, ünlü isimler de destek vermişti. Sağlık Bakanlığı, olaya ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

'Doğal Olan Normal Doğum' farkındalık kampanyasına dair çeşitli basın yayın organlarında yapılan yorum ve değerlendirmelere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi: "Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen doğum ise ancak tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir. Türkiye’de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10-15 aralığında kalmasının hem anne, hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir. Bilimsel araştırmalar, normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bebek açısından normal doğum; anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır.

'DAYATMA YAPMAMAKTA'

Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir.

Kaynak: DHA