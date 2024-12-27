Oytun Erbaş Asgari Ücret İçin ‘R’ Yaptı! ‘Kuru Fasulye de Et de Protein’ Demişti

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı olumlu karşılayarak “Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar” diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, geri adım attı. Erbaş “Hiçbir art niyet yok, Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Oytun Erbaş Asgari Ücret İçin ‘R’ Yaptı! ‘Kuru Fasulye de Et de Protein’ Demişti

Milyonların beklediği asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından yüzde 30’luk zam vatandaşın tepkisini toplarken, Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın yorumu sosyal medyada gündem olmuştu. Oytun’dan özür mesajı geldi.

Oytun Erbaş Asgari Ücret İçin ‘R’ Yaptı! ‘Kuru Fasulye de Et de Protein’ Demişti - Resim : 1

"ASGARİ 50 OLSA 50 HARCALAR"

Televizyon kanalında asgari ücrete yapılan zammı değerlendiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, “Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamasının ardından sosyal medyada tepki üstüne tepki toplayan Erbaş’ın Erzurum'un cağ kebabını överken çekilmiş görüntüleri yeniden gündeme taşınmıştı. Erbaş, sosyal medya hesabından bir özür paylaşımı yaptı.

Oytun Erbaş Asgari Ücret İçin ‘R’ Yaptı! ‘Kuru Fasulye de Et de Protein’ Demişti - Resim : 2

“TÜRK HALKI’NDAN ÖZÜR DİLERİM”

X hesabından paylaşım yapan Erbaş, “Kamuoyuna özür bilgilendirme” notunu düşerek şu sözlerle herkese özrünü sundu: Ben Dr. Oytun Erbaş, TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim.

Oytun Erbaş Asgari Ücret İçin ‘R’ Yaptı! ‘Kuru Fasulye de Et de Protein’ Demişti - Resim : 3

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Erbaş, koronavirüsün etkisini gösterdiği dönemde de dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. “Koronavirüs Türkleri teğet geçecek” diyen Erbaş Koronavirüsün gen farkından dolayı Türklerde salgın yaratmadığını öne sürmüştü. Erbaş “Korona virüsü çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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