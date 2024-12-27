Hayvan Tedavisinde Kullanılan 4 Ton Kaçak İlaç Yakalandı: 1 Gözaltı

Antalya'da düzenlenen operasyonda hayvan tedavisinde kullanılan 4 ton kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hayvan Tedavisinde Kullanılan 4 Ton Kaçak İlaç Yakalandı: 1 Gözaltı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayvan tedavisinde kullanılan, son kullanım tarihi geçmiş 4 ton kaçak ilaç yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheli H.H.D'nin ikametgahında yapılan aramada, hayvan tedavisinde kullanılan ve kaçak olduğu değerlendirilen, tarihi geçmiş 4 ton ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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