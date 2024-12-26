Binlerce Litre Ele Geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda binlerce litre kaçak içki ele geçirildi.

Binlerce Litre Ele Geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Erenköy köyünde 25 Aralık tarihinde iki şüpheli şahsın ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan adli arama ve kontrollerinde 22 bin 50 litre fermente şarap ile 225 litre şişelenmiş, satışa hazır bandrolsüz şarap olmak üzere toplam 22 bin 275 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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