Pendik'te Alev Alan Tır Panik Yarattı

Pendik'te tırda çıkan yangın herkesi korkuttu. Yangın sonrasında tünel trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

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Pendik'te Alev Alan Tır Panik Yarattı

Pendik'te, tünelde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi'nde, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde bulunan tünelde giden tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle tünelin Yenişehir istikameti trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

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