Nisan Ortasında Beyaz Sürpriz: Diyadin'e Kar Yağdı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah yağmurla başlayan gün, öğle saatlerinde lapa lapa kar yağışıyla kışa döndü. İlçe beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu.

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Nisan Ortasında Beyaz Sürpriz: Diyadin'e Kar Yağdı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Nisan ortasında adeta mevsimler yer değiştirdi. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleye doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede şiddetini artıran kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Dünden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu ilçede, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı, sokakları ve çatıları bembeyaz yaptı. Lapa lapa yağan kar, Nisan ayında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Nisan Ortasında Beyaz Sürpriz: Diyadin'e Kar Yağdı - Resim : 1

İlçe sakinlerinden Muhammed Kaya, kar yağışına alışık olduklarını belirterek şunları söyledi:
"Bu Allah’ın işidir; ister yağmur yağar, ister kar yağar. Bu, Allah’ın bize vermiş olduğu bir güzelliktir."

Yetkililer, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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