Amsterdam, Prag ve Helsinki'yi Solladı! İşte İstanbul'un En Pahalı Caddesi

Cushman & Wakefield I TR International'ın hazırladığı Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesini kapsayan "İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu" yayımlandı. Raporda, Nişantaşı bölgesinde yer alan Abdi İpekçi Caddesi’nin pahalılığı dikkat çekti. Türkiye’nin en meşhur caddelerinden olan Abdi İpekçi dünyanın ünlü caddelerini pahalılıkta geride bıraktı.

Rapora göre, Nişantaşı bölgesinde yer alan Abdi İpekçi Caddesi, bir önceki yıl olduğu gibi metrekare başına 250 dolarla son 8 yılın en yüksek birincil kira bedeline sahip cadde unvanını sürdürdü.

Bu rakamla Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin önde gelen alışveriş caddelerini geride bırakan Abdi İpekçi'yi, metrekare bazında aylık 220 dolarla İstiklal Caddesi, 150 dolarla Bağdat Caddesi izledi.

Rapordaki verilere göre, İstiklal Caddesi'nde ve Nişantaşı bölgesinde yeni kiralama işlem sayısı düşerken, Bağdat Caddesi'nde arttı.

İSTİKLAL’İN YILLIK ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

İstiklal Caddesi’nde günlük ziyaretçi sayısı ise hafta içinde yüzde 2 artışla 207 bine, hafta sonunda ise yüzde 7 yükselişle 313 bin 500'e ulaştı. Caddenin yaya trafiği aylık ortalama 7,5 milyona, yıllık ise 87 milyondan 90,1 milyona çıktı. Özellikle kültürel ve sanatsal etkinlikler ile caddenin kültürel ve turistik bir merkez olarak öne çıkması bu trafiği önemli ölçüde etkiledi.

Geçen yıl Nişantaşı bölgesinde de ziyaretçi sayısının arttığı görüldü. Ziyaretçi sayısı hafta içi 78 bin seviyesinde sabit kalırken, hafta sonunda yüzde 59 artarak 153 bine yükseldi. Ziyaretçi sayısı aylık ortalama 3,01 milyona, yıllık ise 36,2 milyona ulaştı. Önceki yıl ziyaretçi sayısı 31 milyondu.

Bağdat Caddesi ise aynı dönemde ziyaretçi trafiğinde yaşadığı düşüşle dikkati çekti. Cadde üzerindeki kentsel dönüşüm ve altyapı yenileme çalışmaları bu trafiğin azalmasında ana etken oldu. Ortalama günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 40 azalışla 87 bine, hafta sonunda ise yüzde 35 düşüşle 85 bine geriledi. Yaya trafiği aylık ortalama 2,6 milyona, yıl toplamında ise 31,4 milyona düştü.

Kaynak: AA