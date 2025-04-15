Bakan Uraloğlu Açıkladı! Discord ve Roblox Açılacak mı? Görüşmelerde Son Durum Ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, erişim engeli getirilen Roblox ve Discord'un açılıp açılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak" dedi.

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Bakan Uraloğlu Açıkladı! Discord ve Roblox Açılacak mı? Görüşmelerde Son Durum Ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz yıl ağustos ayından beri erişime kapatılan Roblox ve Discord'a ilişkin Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ADIM ATILDI AMA NİHAYETE VARMADI'

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora'nın kızı Ahen Dora'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde gündeme getirdiği Roblox ve Discord'u hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."

INSTAGRAM'DA 16 YAŞ SINIRI...

Uraloğlu, Meta'nın, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın özelliğini kullanamaması ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamaması kararı hakkında "Onları bilgilendirmiştik, böyle bir karar almış olmaları kıymetli. Biz biraz daha onun ötesine geçeceğiz, kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz, bu yıl içinde gerekli düzenlemeleri yaparız diye düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BİK) tarafından erişime kapatılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'a getirilen erişim yasağının nedenini 'çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması' olarak belirtmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı son açıklamada hem Discord hem de Roblox yetkililerinin kendileriyle irtibat halinde olduğunu, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar olduğunu söylemişti. Uraloğlu, platformların talep edilen çalışmaları yapmaları halinde açılabileceğinin sinyalini vermişti.

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Bakan Açıkladı! Discord ve Roblox Açılacak mı?Bakan Açıkladı! Discord ve Roblox Açılacak mı?Gündem

Kaynak: AA

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