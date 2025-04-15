MHP'li Vekilin Kızından Devlet Bahçeli'den İlginç Talep! MHP Lideri Geri Çevirmedi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin minik ziyaretçisi MHP'li vekil Zuhal Karakoç Dora'nın kızı Ahen Dora'ydı. Dora, Bahçeli'den Roblox'un açılmasını istedi. Bahçeli ise minik Ahen'in bu talebine "Bu konuyu gündemimize alalım o halde" diyerek cevap verdi.

MHP'li Vekilin Kızından Devlet Bahçeli'den İlginç Talep! MHP Lideri Geri Çevirmedi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kızı Ahen Dora'yı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçını birincilikle tamamladıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına götürdü.

MHP'li Vekilin Kızından Devlet Bahçeli'den İlginç Talep! MHP Lideri Geri Çevirmedi - Resim : 1

Karakoç Dora, kızı Ahen'in bir sorunu olduğunu ve bunu Bahçeli'ye ilettiğini belirtti. Ahen Dora'nın talebi kapatılan Roblox'un yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılmasıydı. Ahen Dora'nın bu talebine Bahçeli "Bu konuyu gündemimize alalım o halde" diyerek yanıt verdi.

MHP'li Vekilin Kızından Devlet Bahçeli'den İlginç Talep! MHP Lideri Geri Çevirmedi - Resim : 2

'ÇOCUKLAR, MÜJDE'

Zuhal Karakoç Dora o anları şu ifadelerle anlattı:

"Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, 1.likle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu “Yaparsa Liderimiz yapar!” diyerek Devlet Dedesine arz etti.

Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkan sağlayan ve bu sayede zeka gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı.

Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek 'Bu konuyu gündemimize alalım o halde' dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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