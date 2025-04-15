DEM Parti Eş Genel Başkanına Soruldu: PKK Kendini Ne Zaman Feshedecek? Kongre Ne Zaman?

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından gözler terör örgütünün düzenleyeceği kongreye çevrildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, söz konusu kongreye ilişkin konuşurken, henüz tarihe ilişkin ellerinde bir bilginin olmadığını söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrısının ardından, Öcalan'dan PKK'ya 'silah bırakma ve kendini feshetme' çağrısı sonunda gelmişti. Bu sürecin ardından Türkiye'de yeni bir döneme girilirken, gözler terör örgütünün kendini feshetmesine çevrildi.

Söz konusu süreç DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na soruldu. Hatimoğulları, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, PKK'nın kendini feshedeceği tarihe ilişkin ellerinde bir bilgi olmadığını söyledi.

Hatimoğulları şunları söyledi:

"PKK’nın fesih kongresiyle ilgili tarihe ilişkin herhangi bir bilgi bizde mevcut değil. Ancak bu sürecin bazı yasal adımların ve somut adımların atılmasıyla birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin gelişeceği ve yapılacağına dair bir genel bilgi var. Ama onun dışında tarihe ilişkin bizde bir bilgi yok."

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Kaynak: Haber Merkezi

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