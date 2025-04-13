AKP’li İsim Tarih Verdi, Terör Örgütü PKK Ne Zaman Silah Bırakacak?

Tv100 ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalar yaptı.

Akbaşoğlu ‘Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak?’ sorusuna ‘Nisan ayı sonu, mayıs ayı başı gibi bu konuda önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. Malazgirt'in önemini Sayın Bahçeli' de hatırlatmıştı. İmralı'nın çağrısına uyularak, bütün coğrafyalarda, tüm unsurlarla silahların bırakılacağı, yeni bir dönemi başlatmalıyız’ yanıtını verdi.

'CUNTA EŞİTTİR CHP’

İBB soruşturmasına ilişkin de konuşan Aıkbaşoğlu ‘Biz hiçbir cumhurbaşkanı adayını elemedik" diyen Akbaşoğlu, "100 yıllık bir partiyi marjinal bir örgüte dönüştürme beceresine sahip bir genel başkan ile karşı karşıyayız. CHP eşittir cunta, cunta eşittir CHP’ ifadelerini kullandı.

'ERKEN SEÇİM OLUR MU?'

Erken seçime ilişkin ise 'Biz şimdi seçime gidip tekrar kazanacağız. Süremizi neden kısaltalım? Bizim işimiz vaktimizden çok. Biz eser ve hizmet peşindeyiz' değerlendirmesini yaptı.

BULDAN HAZİRAN'I İŞARET ETMİŞTİ

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, dün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir kez daha görüşeceklerini açıklamıştı. Buldan sürecin tamamlanmasına ilişkin ‘Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor’ diyerek Haziran sonuna kadar başarıyla sonuçlanmasının hem devlet yetkilileri hem de Öcalan açısından ortak bir hedef olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: TV100