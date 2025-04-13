Süreç Ne Zaman Sonlanacak? Pervin Buldan Tarih Verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı tarihi çağrı Türkiye için yeni bir süreci beraberinde getirdi. DEM Parti'nin İmralı heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından terör örgütü lideri Öcalan, PKK'ya seslenerek silah bırakmalarını istedi. Terör örgütü PKK ise Öcalan'ın çağrısına olumlu karşılık verdi.

HAZİRANI İŞARET ETTİ

Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı ile görüşeceklerini belirten DEM Parti'nin İmralı heyetinden Pervin Buldan, bu görüşmenin ardından İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile bir görüşme daha planlandığını söyledi.

"Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor" diyen Buldan, sürecin Haziran sonuna kadar başarıyla sonuçlanmasının hem devlet yetkilileri hem de Öcalan açısından ortak bir hedef olduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerine de çağrıda bulunan Buldan, uluslararası desteğin barış sürecine büyük katkı sağlayacağını vurguladı: "Her ülkenin kendi açısından yapacağı birçok iş vardır. Atılacak her adım, Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda.”

2015 yılında başlayan çözüm sürecine de değinen Buldan, o dönemde üç yıl boyunca hiçbir can kaybı yaşanmadığını ancak sürece ara verilmesiyle birlikte çatışmaların yeniden başladığını ve birçok insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Buldan, barış sürecine herkesin katkı sunabileceğini belirterek, "Söylemlerimizle, etkinliklerle, kampanyalarla sürece destek verebiliriz" dedi.

Abdullah Öcalan’ın barış konusunda kararlı olduğunu aktaran Buldan, "Sayın Öcalan diyor ki, ‘Ben barış konusunda, barışı geliştirecek bir kudrete, iradeye sahibim.’ Biz de diyoruz ki ya barış ya barış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA