Süreç Ne Zaman Sonlanacak? Pervin Buldan Tarih Verdi

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir kez daha görüşeceklerini açıkladı. Buldan sürecin tamamlanması için tarih verdi ve haziran ayını işaret etti.

Son Güncelleme:
Süreç Ne Zaman Sonlanacak? Pervin Buldan Tarih Verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı tarihi çağrı Türkiye için yeni bir süreci beraberinde getirdi. DEM Parti'nin İmralı heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından terör örgütü lideri Öcalan, PKK'ya seslenerek silah bırakmalarını istedi. Terör örgütü PKK ise Öcalan'ın çağrısına olumlu karşılık verdi.

HAZİRANI İŞARET ETTİ

Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı ile görüşeceklerini belirten DEM Parti'nin İmralı heyetinden Pervin Buldan, bu görüşmenin ardından İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile bir görüşme daha planlandığını söyledi.

Süreç Ne Zaman Sonlanacak? Pervin Buldan Tarih Verdi - Resim : 1

"Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor" diyen Buldan, sürecin Haziran sonuna kadar başarıyla sonuçlanmasının hem devlet yetkilileri hem de Öcalan açısından ortak bir hedef olduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerine de çağrıda bulunan Buldan, uluslararası desteğin barış sürecine büyük katkı sağlayacağını vurguladı: "Her ülkenin kendi açısından yapacağı birçok iş vardır. Atılacak her adım, Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda.”

2015 yılında başlayan çözüm sürecine de değinen Buldan, o dönemde üç yıl boyunca hiçbir can kaybı yaşanmadığını ancak sürece ara verilmesiyle birlikte çatışmaların yeniden başladığını ve birçok insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Süreç Ne Zaman Sonlanacak? Pervin Buldan Tarih Verdi - Resim : 2

Buldan, barış sürecine herkesin katkı sunabileceğini belirterek, "Söylemlerimizle, etkinliklerle, kampanyalarla sürece destek verebiliriz" dedi.

Abdullah Öcalan’ın barış konusunda kararlı olduğunu aktaran Buldan, "Sayın Öcalan diyor ki, ‘Ben barış konusunda, barışı geliştirecek bir kudrete, iradeye sahibim.’ Biz de diyoruz ki ya barış ya barış" ifadelerini kullandı.

İmralı Görüşmesinin Perde Arkası! Terör Örgütü Lideri Öcalan Ne Mesaj Verdi?İmralı Görüşmesinin Perde Arkası! Terör Örgütü Lideri Öcalan Ne Mesaj Verdi?Güncel

Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan'a Ailesinden Bayram ZiyaretiTerör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan'a Ailesinden Bayram ZiyaretiSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Abdullah Öcalan Pervin Buldan PKK İmralı DEM Parti
Son Güncelleme:
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Açıklama Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nden Seslendi
Yeniden Refah Partisi'nde Sular Durulmuyor: Bir Toplu İstifa Daha! Yeniden Refah Partisi'nde Yine Toplu İstifa!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Anchorman Sesiyle Sosyal Medyayı Salladı Ünlü Anchorman Sesiyle Sosyal Medyayı Salladı
Uzaklaştırma Kararı Bir Kadını Daha Koruyamadı: Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Katletti! Uzaklaştırma Kararı Bir Kadını Daha Koruyamadı: Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Katletti!
Down Sendromlu Çocuğu Oyun Salonuna Almayan 5 Kişiye Gözaltı: İlk Skandalları Değilmiş! Down Sendromlu Çocuğu Oyun Salonuna Almayan 5 Kişiye Gözaltı: İlk Skandalları Değilmiş!
Süreç Ne Zaman Sonlanacak? Pervin Buldan Tarih Verdi Süreç Ne Zaman Sonlanacak? Pervin Buldan Tarih Verdi
TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Trafik Felç Oldu TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza