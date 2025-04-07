İmralı Görüşmesinin Perde Arkası! Terör Örgütü Lideri Öcalan Ne Mesaj Verdi?

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan’ın da arasında olduğu ailesiyle görüşmüştü.

Ömer Öcalan, görüşmenin detayına ilişkin Yeni Özgür Politika'ya konuştu. Öcalan, yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin bir aile ziyareti olduğunu belirterek, bunun siyasi heyet ya da avukatların ziyareti gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Aile görüşlerinin "her tutsağın hakkı" olduğunu ifade eden Öcalan, bu tür ziyaretlerin engellenmemesi gerektiğini dile getirdi.

GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR MU?

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın güncel gelişmeleri takip etme imkanı olup olmadığına ilişkin soruya, "Kısmen imkanlar dahilinde bazı Türk kanallarını takip ediyor. Oradan bazı şeyleri kendisi okumaktadır, değerlendirmektedir" yanıtını verdi.

'SÜRECİN DEVAM ETMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

'Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın siyasi değerlendirmelerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu paradigma, ortaya koyduğu düşünce sistematiği yüz yılı götürebilecek bir perspektife sahiptir. Herkesin bu perspektiften bakması gerekiyor. Devlet, iktidar ve yetkililer de ciddiyetle yaklaşmalıdır. Çözüm üretme, barış inşa etme, ilişki geliştirme önemlidir. Ve biz bu masanın İmralı'da ayakta olduğunu görüyoruz. Yeri gelince tavrını koyan, yeri gelince son derece esnek olan sürecin hassasiyetinin devam etmesi için elinden geleni yapan bir pozisyonda olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Ortadoğu gerçekliğini analiz etti. Suriye’deki, Irak’taki, İran’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde yakından takip ediyor. Bu zorlu, zahmetli bir yoldur. Belki uzun sürecektir. Bu noktada biz de gücümüz oranında katkımızı sunacağız."

'HALK KUŞKUSUNDA HAKLIDIR'

Ömer Öcalan, görüşme sırasından Abdullah Öcalan'a Kürt halkının kuşkuları olduğunu söylediklerini aktardı. Öcalan'ın ise kendilerine, "Halk haklıdır, doğrudur, doğru düşünüyor, durum böyledir ama ben umudumu koruyorum. Bu sürecin yürümesi için elimden geleni yapacağım" dediğini belirtti.

'ÖRGÜTLENİN' VURGUSU

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın 'örgütlenin' vurgusu yaptığını ve "Sosyalist demek toplumsallık demektir, toplumsallık demek halkla yürüyüp halkla çalışmak demektir. Bunu oluşturmak gerekiyor. Siyasette boşluğa yer yoktur. Ben gittiğim her yerde örgütlenen biriyim. Çocukluğumdan beri örgütlenirim. Ben çocukken benim namaz grubum vardı, okula giderken arkadaş grubum vardı" dediğini de aktardı.

Kaynak: Yeni Özgür Politika