CHP PM’de Yer Almamıştı! İşte İlhan Uzgel’in Yeni Görevi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anahtar listesinde yer almayan ve Parti Meclisi'ne (PM) giremeyen İlhan Uzgel'e yeni bir görev verdi. Özel, Uzgel'i CHP'nin Dış Politika Koordinatörü olarak atadı.

CHP PM’de Yer Almamıştı! İşte İlhan Uzgel’in Yeni Görevi

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı dün yapıldı. Kurultay sonucunda CHP Lideri Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi. PM seçimlerinde ise Özel’in anahtar listesi fire vermeden delegeden onay aldı.

Önceki kurultayda Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden PM’ye girerek Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK’da görev alan Prof. Dr. İlhan Uzgel, bu kez PM’de yer almadı.

UZGEL'E YENİ GÖREV

Edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özel, Uzgel’i CHP Dış Politika Koordinatörü olarak görevlendirdi. Uzgel, dış politika alanında Özel ve CHP yönetimiyle yakın çalışmaya devam edecek.

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Kaynak: ANKA

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