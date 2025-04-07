Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu: İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi. Genel Başkanlık seçiminin ardından gece saatlerine kadar süren oylamalarla tamamlanan kurultayda, Özgür Özel'in "anahtar listesi" tam kadro PM’ye girmeyi başardı. En fazla oyu Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz alırken, YDK’de ise Özgür Sağlam listenin başında yer aldı.

Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen kurultayda, 181 aday PM, 51 aday YDK üyeliği için yarıştı. 60 kişilik PM'nin 8 üyesi Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) kontenjanından seçilirken, Yavuzyılmaz’ı İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal izledi. PM’ye seçilenler arasında Berna Özgül ve "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin gibi isimler yer aldı.

YDK seçimlerinde en çok oyu alan Özgür Sağlam’ın ardından Deniz Çakır ve Turan Taşkın Özer geldi. Kurultayda ayrıca Özgür Özel'in BKSP listesinden 8 isim PM’ye girdi. Cinsiyet ve gençlik kotası uygulandıktan ve olası itirazlar değerlendirildikten sonra resmi sonuçlar ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.

ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal.

YDK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, Özgür Sağlam 742 ile YDK'de en çok oy alan isim oldu. Sağlam'ı, 736 oy ile Deniz Çakır ve 732 oy ile Turan Taşkın Özer izledi.

Sağlam, Çakır ve Özer'in yanı sıra YDK'nin 15 kişilik listesi şu isimlerden oluştu:

İsmail Emre Telci (697), Esin Fatma Temel (695), Özkan Tice (652), Nurdan Yücal (696), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (669), Ayça Akpek Şenay (725), Ekincan Aksoy (623), Ali Balta (643), Süleyman Bülbül (723), Deniz Demiröz (660), Aysemin Gülmez (692), Remzi Kazmaz (577).

BKSP LİSTESİNDEN 8 TERCİH YAPILDI

Kurultayda, 60 kişilik PM'nin BKSP listesinden seçilen üyeler de belirlendi. Özgür Özel'in, 12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:

Yalçın Karatepe (881), Yankı Bağcıoğlu (858), Emine Uçak Erdoğan (817), Gülşah Deniz Atalar (809), Gökçe Gökçen (794), Bahattin Bahadır Erdem (781), Baran Bozoğlu (735), Berker Esen (731).

ÖZEL'İN LİSTESİ PM'YE EKSİKSİZ GİRDİ

Sonuçlara göre, Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 52 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı. Diğer listelerden hiçbir isim PM'ye girmeyi başaramadı. İtiraz süresinin ardından resmi sonuçlar ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.

Kaynak: AA-İHA