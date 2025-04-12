İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklama paylaştı. İmamoğlu, "Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak" dedi.

Son Güncelleme:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

İktidara yüklenen Ekrem İmamoğlu, "Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak. Millet gelecek millet" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Açıklama - Resim : 1

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Helal oylarla kazandığımız seçimlere çökmeye çalıştınız olmadı. 31 yıllık diplomaya çöktünüz olmadı. Kazanamadığınız belediyelere Ankara’dan kayyum atayıp çökmeye çalıştınız olmadı. İnançlı bir insanın asla tevessül etmeyeceği biçimde milletin malına, mülküne, şirketine çöktünüz o da olmadı. Panikle, elleriniz ayaklarınız dolanarak yaptığınız her iş dönüp sizi vuracak.

Hiç beklemiyordunuz ama hamdolsun bu büyük millet uyandı. Ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu aziz millet sizi sandığın en dibine gömecek. Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak. Millet gelecek millet."

İmamoğlu İnşaat'a Kayyım Atanmıştı... Hasan İmamoğlu'ndan İlk Açıklamaİmamoğlu İnşaat'a Kayyım Atanmıştı... Hasan İmamoğlu'ndan İlk AçıklamaGüncel

İBB Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyım AtandıİBB Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyım AtandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Silivri İBB Soruşturma
Son Güncelleme:
AKP'li İsimden Kadın Belediye Başkanına Çirkin Sözler... 'Sen Kimsin de Bana Kiralık Diyorsun?' 'Sen Kimsin de Bana Kiralık Diyorsun?'
Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı
Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: Vizyonumuza Erişemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: Vizyonumuza Erişemez
ÇOK OKUNANLAR
Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kendiliğinden Yetişiyor, Kilosu 750 TL'ye Satılıyor: Bir Kaşığı Bile Vücudu Baştan Aşağı Yeniliyor Kendiliğinden Yetişiyor, Kilosu 750 TL'ye Satılıyor: Bir Kaşığı Bile Vücudu Baştan Aşağı Yeniliyor
Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri