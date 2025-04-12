AKP'li İsimden Kadın Belediye Başkanına Çirkin Sözler... 'Sen Kimsin de Bana Kiralık Diyorsun?'

Kocaeli Meclisi'nde AKP'li Mehmet Ustaoğlu'nun CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'e yönelik çirkin bir ifade kullanması sonrası gerginlik çıktı. Hürriyet, "Terbiyesiz. Sen kimsin de bana kiralık diyorsun?" diye tepki gösterirken, Meclis başkanının yorumu gerginliği daha da şiddetlendirdi.

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Siyasette sık sık yükselen tansiyon Türkiye için tanıdık bir manzarayken, son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında yaşananlar şoke etti. CHP Grup Başkanvekili ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, faaliyet raporu görüşmelerinde kiralık araç ve çadır eleştirileri yaparken AKP'li Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu'nın kendisine yönelik çirkin söylemi Hürriyet'i öfkelendirdi.

Mehmet Ustaoğlu’nun, "Milletvekili kiralaması var mı orada?" sözlerine tepki gösteren Fatma Kaplan Hürriyet, "Terbiyesiz. Sen kimsin de bana kiralık diyorsun? Sen terbiyesiz, hadsiz bir meclis üyesisin. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun? Bu sözleri eşine ya da kızına söyleseler ne yaparsın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" ifadelerini kullandı.

AKP'li İsimden Kadın Belediye Başkanına Çirkin Sözler... 'Sen Kimsin de Bana Kiralık Diyorsun?' - Resim : 1

'KALDIRIMA UCUBE DEMEKLE BİR Mİ?'

Toplantıyı yöneten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Hürriyet'in müdahale talep etmesinin ardından "Sakin olun, kelimeyi duymadım. Siz de yapılan bir projeye ucube dediniz Fatma Hanım" dedi. Bunun üzerine daha çok öfkelenen Hürriyet, "Ben yapılan bir projeye, kaldırıma ucube dedim. Aynı şey mi?" diye tepki gösterdi. Salondan biri de "Kaldırıma ucube demekle bir kadına kiralık demek bir mi?" diye seslenince Başkan Kocaman, Mehmet Ustaoğlu'ndan sözünü geri almasını istedi. Ustaoğlu da sözünü geri aldığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fatma Kaplan Hürriyet CHP AKP
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