İmamoğlu İnşaat'a Kayyım Atanmıştı... Hasan İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 51 kişi tutuklanırken, "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün önemli bir gelişme yaşandı. 24 şirkete doğrudan, 28 şirkete de denetim kayyımı atanmasına karar verilirken, TMSF tarafından kayyım atanan şirketler arasında Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin de olduğu belirtildi.

Şirketin sahibi ve Ekrem İmamoğlu'nun babası olan Hasan İmamoğlu, kayyım sonrası Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e değerlendirmelerini paylaştı. Çok üzgün olduğunu söyleyen Hasan İmamoğlu, 1968 yılında Trabzon'da kurduğu ve hayatı boyunca geliştirmeye çalıştığı şirketine el konduğunu vurguladı.

'GEREKİRSE YİNE TARLAYA DÖNERİM'

Çok üzgün olmasının yanı sıra ekonomik olarak da çok sıkıntılı bir durumda olduğunu anlatan İmamoğlu, "Param var ama vergilerimi yatıramıyorum. Çünkü hiçbir faaliyette bulunamıyorum. Malım var günlerdir satışını yapamıyorum. Şirketime gelenlere şunu söyledim. Şirketi kurtarmaya geldiyseniz başım üstüne, yıkmaya geldiyseniz de diyecek bir şeyim yok. Ben tarladan geldim, gerekirse yine tarlaya dönerim" diye konuştu.

Kaynak: Sözcü