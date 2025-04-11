İmamoğlu Tutuklu Olarak İlk Defa Hakim Karşısındaydı... Silivri Cezaevi'ndeki Duruşmada Neler Oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri’de görüldü. Tutuklandıktan sonra ilk defa hakim karşısına çıkan İmamoğlu yaklaşık 1 saat savunma yaptı. Duruşma öncesinde yaşananlar ve telefon dahi alınmayan salonda neler yaşandığı ise merak konusu oldu.

2 FARKLI KONTROL NOKTASI

Duruşma öncesi Silivri’de alınan güvenlik önlemleri diikat çekti. Duruşma salonlarının olduğu yerleşkeye girmeden önce 2 farklı noktada jandarmalar tarafından arama ve kontrol noktası kondu. Destek olmak için duruşmaya gelen pek çok partili yerleşkenin önünden dönerken sadece belediye başkanları, parti yöneticileri, milletvekilleri ve basın yerleşkeye girebildi.

BASIN VE AVUKATLAR ZORLANDI

Duruşma salonunun olduğu binaya saat 9.15’ten sonra kontenjan dolduğu gerekçesiyle avukatlar ve basın alınmadı. Avukatlar duruma “mesleğimizi icra ettiğimiz alana alınmıyoruz. Suç işliyorsunuz” şeklinde tepki gösterdi. Daha sonra hem basın emekçileri hem de avukatlar binaya alındı.

Yoğun aramaların ardından telefonların da teslim edilmesiyle jandarma gruplar halinde duruşma salonuna götürdü.

Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmadan önce mahkeme başkanının yerini onu iyi göremediği gerekçesiyle değiştirtti.

İmamoğlu'nun avukatları mahkemenin Silivri'de görülmesine itiraz etti. Savcılık hızlı şekilde, tek cümleyle reddetti.

FETÖ HATIRLATMASI

İmamoğlu FETÖ'nün Balyoz ve Ergenekon kumpaslarını hatırlatarak savunmasına başladı. Sık sık savcının gözünün içine bakarak konuştu. Elini kürsüye vurarak "Benim ismimi terörle yan yana koyanın alnını karışlarım" dedi.

Mahkeme başkanı, mağdur avukatına katılma talebini sordu. İmamoğlu'nun avukatları "Bu re'sen açılmış bir soruşturmadır. Bu soruyu sormamanız, böyle bir talep gelmiş olsaydı reddetmeniz gerekirdi" dedi.

Akın Gürlek'in avukatı İmamoğlu'nun yargılanmasına neden olan ifadeleri için "Tehdit yok, aba altından sopa gösterme var" dedi.

Gürlek'in avukatı İmamoğlu'nun savunmasını yaparken mahkeme heyeti hakkında "sayın" ifadesi kullanmasını takdir ederek "16 milyonun başkanına yakışan budur. 'Bak başsavcı' gibi bir konuşma kabul edilemez" dedi. İmamoğlu'nun yargılanmasına neden olan konuşması "Bak başsavcı" ifadesiyle başlıyordu.

Tek sanıklı davada, sanık kürsüsünün etrafında 30'a yakın jandarma vardı. İmamoğlu'nun yanında ve arkasında 10'a yakın jandarma vardı.

İmamoğlu'nun savunması bitince yanındaki jandarma ona su verdi.

TURAN TAŞKIN ÖZER'DEN MAHKEME BAŞKANINA UYARI

Salonda izleyiciler arasında bulunan CHP Milletvekili Turan taşkın Özer mahkeme başkanını sesinin duyulmadığı gerekçesiyle 2 defa uyardı.

'TERÖR MAHKEMESİ Mİ VAR'

Mahmut Tanal, mahkeme başkanının “Terörle mücadele etmiş, terör hakimi” ifadeleri üzerine “Terör mahkemesi diye bir mahkeme yok” tepkisini gösterdi.

Duruşmada karar öncesi verilen 5 dakikalık arada İmamoğlu basın emekçileriyle görüştü. Burada yapılan kısa sohbette İmamoğlu “Nutuk’u altını çizerek satır satır tekrar okuyorum. Yüreği yeten okusun. Bir de Muhammed Esed’in Kur’an mealini okuyorum. Onu da tavsiye ederim” dedi.

Aranın ardından başlayan duruşmada mağdurun "Terörle mücadelede görev almış kişilerin hedef gösterilmesi" yönünden katılma talebi reddedildi. Duruşma 16 Haziran'da Silivri 1 Nolu salonda görülmek üzere ertelendi.