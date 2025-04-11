Ekrem İmamoğlu'nun İki Davası da Ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki ifadeleri nedeniyle hakkında açılan "tehdit" davası 16 Haziran'a ertelenirken, Beylikdüzü dönemi için açılan "ihaleye fesat" davasındaki 9. duruşma da 11 Temmuz'a ertelendi. "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin de İmamoğlu'na destek için duruşmadaydı.

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Görevden alınan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün iki kez hakim karşısına çıktı. İlk olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki ifadeleri nedeniyle "tehdit" ve "terörle mücadelede görev yapan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen davada saat 10.30'da Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu, suçlamaları reddederken duruşma 16 Haziran'a ertelendi.

BERKAY GEZGİN'DEN DESTEK

İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine de bugün devam edildi. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşma öncesinde, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Berkay Gezgin gibi çok sayıda CHP'li isim, İmamoğlu'na destek vermek amacıyla adliye önüne geldi.

Duruşma, saat 15.10 itibarıyla başladı. İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen dava 11 Temmuz'a ertelendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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