Ekrem İmamoğlu Cezaevinde Neye Üzüldü? Tek Tek Sıraladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarının ardından 19 Mart sabahı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu'nun mesajları sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam edilirken, son olarak bu hafta en çok üzüldüğü 5 olayı açıkladı.

"Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere,

Hatay’da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına,

Protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun KYK yurdundan atılmasına,

Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden güzel çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine,

Ucuz yumurta için bile oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüm."

Kaynak: Haber Merkezi