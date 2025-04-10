Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne Girmek İçin Başvurduğu 35 Yıl Önceki Gazete İlanı Ortaya Çıktı!

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıl önce aldığı üniversite diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi.

İmamoğlu’nun diploma iptali kararına ilişkin tartışmalar sürerken, eski Ağır Ceza Hakimi Avukat Levent Dağdeviren, araştırmalar sonucunda 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet gazetesinde yer alan ilanı paylaştı.

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dağdeviren, ''Şu anda Sayın İmamoğlu'nun başına gelen bu diplomayı iptal kararı gerçekten kendisiyle ilgili beklentisi olan, ülkenin geleceğiyle ilgili beklentisi olan insanlarda adeta bir şok etkisi yarattı” dedi.

Bu sürecin özellikle de demokrat hukukçuları ciddi anlamda yıprattığını belirten Dağdeviren, “Biz neyin nasıl olması gerektiğini, teknik anlamda nasıl kararlar verilmesi gerektiğini bilen hukukçular olarak bu yaşanan süreç bizi adeta şok ediyor” ifadelerini kullandı.

'MİLLİYET GAZETESİNİN İLAN NÜSHASI ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun “30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet gazetesinde bir ilan yayınlandı. Ben o ilandaki koşullara baktım ve koşullara uyduğumu gördüm. Ve belgeleri toplayıp başvurdum” sözlerini hatırlatan Dağdeviren, “Daha sağlam olması adına 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet gazetesinin aslına ulaşma çabası içerisine girdim ve Türkiye'nin dört tarafındaki sahaflarda araştırma yapıp 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet gazetesine ulaştım” dedi.

'İLANDA KONJETJANLARDAN BAHSEDİLİYOR'

Gazetenin içerisinde ilanın olduğunu ifade eden Dağdeviren, şunları aktardı: “Gerçekten ilanda işte çeşitli kontenjanlardan bahsediliyor. Burada şu çok önemli. Milliyet gazetesi o dönemde Türkiye'nin en fazla satılan üç gazetesinden birisi. Hürriyet, Milliyet, Sabah. Buradan şu anlaşılıyor. Üniversite yönetimi bunun Türkiye'deki herkes tarafından duyulmasını, bilinmesini istiyor. Yani gizli, örtülü amiyane tabirle kaptı kaçtı yapma niyetiyle hareket edilmediği Türkiye'nin tirajı en yüksek üç gazetesinden birinde bu ilanın verilmesinden zaten anlaşılıyor."

Gazetede yer alan ilandaki koşullardan da bahseden Dağdeviren, "60 puan koşulu. Yani üniversitenin ilan ettiği sayı. Bu anlamda ilan gerçekten çok önemli. Onun dışında 5. maddede ‘ara sınıflara geçiş için öğrencinin bütün sınıflarının sınavlarını başarmış olması ve yüzde 60 not ortalamasına sahip olması gerekir ‘diyor. Evet gerçekten şu husus ilgililer tarafından da dile getirildi. O dönemde yönetmelikte tanıma diye bir kavram yoktu. Bu söyleniyordu ama bence eksikti" şeklinde konuştu.

'İMAMOĞLU KOŞULLLARI SAĞLIYOR'

Geçmiş dönemde tanınma koşulunun aranmadığını ancak yeni yönetmelikte bu koşulların arandığına vurgu yapan Dağdeviren, şunları aktardı: ''Ama ne oldu? Daha sonra yönetmelik değişti. Mesela şu anda yürürlükte olan yönetmeliğin 14. maddesinin 4. fıkrasına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınma koşulu aranıyor. Ama Sayın İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı tarihte yönetmelikte yurtdışı üniversitelerle ilgili sadece açıkçası söylenen şu. Bütün derslerinden geçmiş olsun yeter gibi bir şart var. Ama Sayın İmamoğlu ilana baktığımızda, ilandaki ve yatay geçişteki koşulları sağlıyor. Çünkü 8 sayfa transkripte de yayınlandı, not ortalaması 62,5. Bu çok önemli."

'ABİDİN PİŞKİN' KARARINI HATIRLATTI

Dağdeviren, Anayasa Mahkemesi'nin ''Abidin Pişkin'' hakkında verdiği kararı hatırlatarak, şöyle devam etti:

''Anayasa Mahkemesi'nin Abidin Pişkin kararı var. Abidin Bey 2011-2012 döneminde Gürcistan Uluslararası Karadeniz Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başlamış. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmış yüksek lisansa. Yüksek lisansını bitirdikten sonra da yardımcı doçent kadrosuyla ülkemizde yine bir üniversiteye yardımcı doçent olarak atanmış. Ama diploması verildikten bir yıl dört gün sonra diplomayı veren üniversitenin ilgili birimi şöyle bir karar veriyor. Diyor ki ‘senin bizim yönetmeliğimizde şöyle bir hüküm var. Senin seminer dersleri alıp bunlardan geçmiş olman lazımdı. Sen bu seminer derslerini almadığın için senin diplomanı iptal ediyoruz’. Anayasa Mahkemesi Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul kararına atıfta bulunarak diyor ki, ‘böyle durumlarda sen iptal davası açma süresi içerisinde bu diplomayı geri alabilirsin'. Nedir bu süre? 60 gün içerisinde alabilirsin. Anayasa Mahkemesi kararında diyor ki 'bunu bir yılı geçtikten sonra iptal etmen doğru değil' diyor. Bunu söylerken şöyle diyor Anayasa Mahkemesi. ‘Evet sen üniversiteyi bitiren, üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmaya çalışan birisi olarak seminer dersleri alman gerektiğini bilmek zorundasın. Ama bu anlamda kusurlusun’ diyor başvurucuya. Ama diyor ‘ey üniversite sen de kendi yönetmeliğinde bu öğrencinin seminer dersleri alması gerektiği yazmasına rağmen bu öğrencinin seminer dersleri almasını sağlamadan bunu mezun edip daha sonra diplomasını iptal ediyorsan burada sen de kusurlusun’ diyor. Anayasa Mahkemesi burada çok önemli tespitte bulunuyor. 'Diploma sahibi ve üniversitenin ikisinin de kusurlu olduğu böyle bir ortamda bütün kusuru diploma sahibine yükleyerek onun diplomasını iptal etme senin anayasanın anayasal eğitim hakkına aykırı' diyor.

‘SEÇME VE SEÇİLME HAKKI SALDIRIYA UĞRADI’

Dağdeviren, şöyle devam etti: "Tabii Sayın İmamoğlu açısından kendisinin anayasal eğitim hakkı ihlal edildiği gibi onun şöyle de bir özel koşul var, Cumhurbaşkanı adayı. Bu anlamda Sayın İmamoğlu'nun anayasal seçme ve seçilme hakkı da saldırıya uğramıştır."

Kaynak: ANKA