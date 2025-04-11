CHP PM Yarın Toplanıyor; MYK Belirlenecek

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı sonrası Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek. Partinin Parti Meclisi toplantısı, 12:00’de parti genel merkezinde gerçekleştirilecek. Kulislerde MYK'nın bu toplantıda şekilleneceği ve önemli değişiklikler olacağı konuşuluyor.

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CHP PM Yarın Toplanıyor; MYK Belirlenecek

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından Parti Meclisi (PM) üyelerinin netleşmesiyle birlikte gözler Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) nasıl şekilleneceğine çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında yarın yapılacak PM toplantısında yeni MYK üyeleri belirlenecek.

Kurultayda tek aday olarak yarışan Özel, bin 171 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçilmişti. Özel’in kurultaya sunduğu 52 kişilik anahtar liste ise fire vermeden kabul edildi. Bu sonuçla, listede yer almayan hiçbir aday PM’ye giremedi.

Yeni yönetim için hazırlıklar sürerken, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri yarın saat 11.00’de Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından saat 12.00’de parti genel merkezinde ilk PM toplantısı yapılacak. Bu toplantıda MYK’nın şekillenmesi bekleniyor.

MYK’DA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Kulis bilgilerine göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na İlhan Uzgel’in yerine İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan'ın getirilmesi planlanıyor. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine geçmesi beklenen Volkan Demir’in yerine Ticaret Bakanlığı’ndan sorumlu koltuğa, uluslararası ticaret hukuku ve tahkim konularında uzmanlığıyla tanınan Bahadır Erdem’in oturabileceği konuşuluyor.

Yeni MYK'nın parti politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynaması beklenirken, yapılacak atamaların CHP’nin önümüzdeki dönemdeki yol haritasını da şekillendireceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: ANKA

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CHP Parti Meclisi (PM) Özgür Özel
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