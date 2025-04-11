Sigorta Primi Ödenmeyen Kişiler Dikkat! CHP'li Gürer'den Kanun Teklifi

Ekonomik kriz ve asgari ücrete yapılan artışın yetersizliği sebebiyle vatandaşın alım gücü büyük oranda düşerken, hayat pahalılığı da aynı şekilde ciddi seviyede katlandı. Ekonomik temelli sorunları sık sık Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi gibi olağandışı durumlarda işverenlerin ekonomik zorluklar gerekçesiyle sigorta primlerini ödeyemediği sigortalıların sosyal güvenlik haklarının riske girmemesi adına TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sundu.

Ömer Fethi Gürer, söz konusu teklifinin, sigortalıların gelecekteki haklarının güvence altına alınmasını hedeflediğini söyleyerek, sosyal devlet ilkesinin korunması gerektiğinin önemini işaret etti. Sosyal güvenlik haklarının korunması için İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanılabileceğini ifade eden Gürer, fonun halihazırda işsizlik riskine karşı oluşturulmuş bir yapı olduğunu belirtti.

AB DE BENZER UYGULAMALAR GETİRDİ

Gürer, anayasanın 60. maddesine değinerek, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu ve devletin bu hakkı sağlamakla yükümlü olduğunu anımsattı ve devletin, sosyal güvenlik sisteminin sürekliliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almasının anayasal bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. 2020 pandemisinde Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer uygulamaların yürürlüğe konulduğunu hatırlatan CHP'li vekil, işsizlik fonları ve sosyal sigorta primlerinin ödenmesi için farklı tedbirlerin alındığını aktardı.

GÜRER'DEN KANUN TEKLİFİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in hazırladığı kanun teklifinde şu maddeler yer aldı:

MADDE 1- Bu maddeyle, salgın sebebiyle kısa çalışma ödeneği veya ücretsiz izne çıkarılma durumunda işçi ve işveren paylarının İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması öngörülmektedir. Böylece, sigortalıların emeklilik gibi uzun vadeli sosyal güvenlik haklarının korunması hedeflenmiştir.

MADDE 2- COVID-19 salgını nedeniyle geçmişte kısa çalışma ödeneği almış veya ücretsiz izne çıkarılmış sigortalılar için uzun vadeli sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmasını düzenleyen Ek Madde 8’in geriye dönük uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.