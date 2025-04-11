CHP Binasında 'Para Sayma' Görüntülerine İlişkin Dava Ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin davanı duruşması Çağlayan Adliyesi’ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine devam edildi.

Aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu 22 sanığın yargılandığı davada duruşmasının görülmesine devam edildi.

Duruşmaya tutuksuz sanık eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer tutuksuz sanıklar Can Poyraz, Özgür Nas, Hüseyin Kalkan, Ercan Konak katıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Duruşmada, kimlik tespiti sırasında Kaftancıoğlu, "Aylık gelirim 100 bin lira civarında. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu bir dosyam var sabıkam var" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP tarafından 2019’da başlatılan ’Bir Tuğla da Sen Koy’ isimli bağış kampanyasına kanunda belirtilen usule aykırı bir şekilde bağışta bulunulduğu, yine kanuna aykırı şekilde bağışların toplandığı veya kabul edildiği ve satıcıya teslim edildiği veya edilmesinin sağlandığı iddialarına yer verildi.

İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok’taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019’da CHP’ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu anlatıldı. 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına tescil edildiği iddiası da yer aldı.

DAVA ERTELENDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili davanın duruşması 19 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: DHA