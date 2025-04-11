Fırtınanın Esir Aldığı Tekirdağ'da Hava Normale Döndü

Tekirdağ'da etkisini göstermeye devam eden poyraz sonrasında rüzgarın azalmasını fırsat bilen balıkçılar denize açılmak için yeniden hazırlıklara başladı.

Fırtınanın Esir Aldığı Tekirdağ'da Hava Normale Döndü

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların ağlarına daha çok istavrit, karides ve mezgit türü balıkların takılması beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı? Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı?
Mera Alanlarının Islahı İçin Yeni Proje Mera Alanlarının Islahı İçin Yeni Proje
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
Down Sendromlu Çocuğa Çirkin Ayrımcılık, Oyun Alanına Alınmadı Down Sendromlu Çocuğa Çirkin Ayrımcılık, Oyun Alanına Alınmadı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı
Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Yeniden Şekillendi Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi
SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Baskın Ne Kadar Olacak Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Ba
20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu 20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu