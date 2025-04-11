Fırtınanın Esir Aldığı Tekirdağ'da Hava Normale Döndü

Tekirdağ'da 3 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların ağlarına daha çok istavrit, karides ve mezgit türü balıkların takılması beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA