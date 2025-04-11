Mera Alanlarının Islahı İçin Yeni Proje

Tarım ve Orman Bakanlığı, Niğde’de zayıf mera alanları için harekete geçti. Mera Islah ve Amenajman Projesi ile bu arazilerin ıslah edilmesi hedefleniyor.

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Mera Alanlarının Islahı İçin Yeni Proje

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde zayıf yapısı olan mera alanları Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ıslah ederek destekleniyor.

Yürütülen proje kapsamında, meraların verimliliğini artırmak amacıyla Niğde’de 125 dekar mera alanına 2 bin 500 kilogram üre gübresi uygulandı. Gübreleme çalışmaları, Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ali Solak ve beraberindeki teknik personelin gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirildi.

HEDEF HAYVANCILIĞIN GENİŞLEMESİ

Proje kapsamında zayıf yapısı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için verimli olmayan bölgeler yapılan çalışma ile yeşillendiriliyor. 240 bin hektar mera varlığı olan kentte uygulanan gübreleme çalışması ile tarımsal üretimin arttırılması, meraların ıslah edilerek hayvancılığın gelişmesi hedefleniyor.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; uygulanan gübreleme ile mera alanlarındaki ot veriminin artırarak bölgedeki hayvancılığın daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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