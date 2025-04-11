Kapadokya'da Yeni Bayram Hazırlığı Başladı

Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğrayan Kapadokya’da şimdi de Paskalya Bayramı için hazırlık başladı.

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Kapadokya'da Yeni Bayram Hazırlığı Başladı

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, Hıristiyanların önemli yortularından Paskalya Bayramı tatili dolayısıyla Kapadokya'da yoğunluk yaşanacağını söyledi.

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili dolayısıyla bahara turizm hareketliliğiyle girilen Kapadokya'daki tesislerde Paskalya tatili için hazırlıklar tamamlandı.

Nisan ayı ortasında yeni sezonun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin artması beklenen bölgede, bu sene geçen yıllara kıyasla daha çok turistin ağırlanması hedefleniyor.

KAPTİD Başkanı Ölmez, gazetecilere, dünyanın farklı yerlerinden yabancı turistlerin hafta sonundan itibaren bölgede turizm hareketliliğini artıracağını belirtti.

Kapadokya'da hafta sonundan itibaren yabancı turist yoğunluğunun başlayacağını ifade eden Ölmez, şöyle konuştu: Şimdiden hissedilir bir kalabalık başladı. Mayıs ayı verileri de iyi gözüküyor. 2019 yılı turizm açısından altın yıldı, 2025'te daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Kapadokya alternatifi olmayan bir bölge. Türkiye'ye sahile gelen kitle turizmi dışında kültür turizmi yapan herkesin uğrak yeri Kapadokya'dır. İstanbul veya Ege'deki ören yerlerini ziyaret eden turistler Kapadokya'ya mutlaka uğruyor. Özellikle Asya'da gelen konuklar Kapadokya'ya uğramadan ülkelerine dönmüyor.

Kaynak: AA

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