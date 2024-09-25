'Para Sayma Davası' Sonrası Açıklama

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı partililer, 'para sayma' görüntüleri nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve çok sayıda parti üyesi izleyici olarak katıldı.

Davanın ilk duruşmasında sanık ve avukat savunmaları alındı. Mahkeme heyeti davayı 29 Kasım'a erteledi.

'SEÇİME YÖNELİK HAMLE'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dava sonrası açıklama yaptı. Çelik görüntüler için, "Seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik bir hamleydi" dedi.

"İl binası 2019'da satın alındı. 'Bir tuğla da sen koy' kampanyasıyla o dönem satın alındı. Görüntüler 31 Mart seçimlerine 20 gün kala ortaya çıktı. Amaç; 'Ekrem İmamoğlu'na zarar verebilir miyiz?', 'Seçim sonuçlarını değiştirebilir miyiz?' Ne yazık ki her seçim öncesi bu tür görüntüler servis ediliyor.

İl binasının kaporasının ödendiği görüntülerdir. Seçimlerde millet demokrasi dersini yine vermiştir. Kanuna aykırı bağışla ilgili yetki AYM'dedir. Söz konusu olan görüntüler usule uygun olmayan biçimde çekildi.

Bu davanın amacı 31 Mart'tan önce seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik bir hamleydi. Sürecin takipçisiyiz. Günü geldiğinde vatandaş bir demokrasi tokadıyla daha cevap verecektir."

NE OLMUŞTU?

Soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 11 Mart günü sosyal medyada birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirsiz bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi’nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tamamı hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi maddesi gereğince 6’şar aydan 1’er yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor.