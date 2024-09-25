CHP'nin 'Para Sayma' Davası: 'Yasa Dışı Görüntülerle İddianame Hazırlandı'

RIFAT KIRCI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

ÖZGÜR ÇELİK: TAMAMIYLA HUKUKSUZLUK

Dava öncesi konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il binasının satın alınmasıyla ilgili 31 Mart seçimlerinden önce birtakım görüntüler yayınlandı. O günkü amaçları '31 Mart seçimlerini acaba etkileyebilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyundaki algısını zayıflatabilir miyiz?' düşüncesiyle seçimlere kısa bir süre kala bu görüntüler yayınlandı. Amaçları tamamen seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelikti. Ancak günün sonunda savcılık bir iddianame hazırladı ve dava bugün görülecek. Siyasi partileri denetim yetkisi Anayasa Mahkemesi'ndedir. Dolayısıyla böyle bir davanın yerel mahkemede görülmesi tamamıyla bir hukuksuzluk içeriyor. Süreci takip ediyoruz."

KAFTANCIOĞLU KATILMIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de davanın takipçisi olmak için duruşma salonunda yerini aldı. Canan Kaftancıoğlu sağlık durumu gerekçesiyle mazeretli olduğu için duruşma salonunda yerini almadı. Avukatları, Kaftancıoğlu'nun hastane randevusuna ilişkin belgeyi mahkeme heyetine sundu.

'AYM DENETLEMELERİNE YANSIYAN BİR SUÇ YOK'

Avukat Gözde Fil, müvekkillerinin bilgisi dışında video çekilmesinin ve bunun delil sayılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Müvekkillerimiz haksız ve hukuksuz olarak yargılanmaktadır. Siyasi partiler kanununa muhalefet ve izinsiz bağış toplamaktan suçlanmaktadırlar. Ancak bu durumu denetleyecek olan Anayasa Mahkemesi'dir. Anaya Mahkemesi'nin yetkileri çiğneniyor. İddianame neye dayanarak hazırlandı? AYM'ye müzekkere yazılması ve denetlemelerde bir suç unsuruna tespit edilip edilmediği sorgulanmalı. Anayasa Mahkemesi'nin denetlemelerinde raporlara yansıyan bir suç yok. Anayasa Mahkemesi'nin denetleme yetkisinin üzerine geçiliyor. Denetlemeler Sayıştay eliyle yapılıyor. 4 Eylül 2020 tarihli siyasi partilerin denetlenmesine ilişkin CHP İl Binasının satın alınmasına ilişkin bilgi ve belge talep edilmemiş" ifadelerini kullandı.

Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkillerinin hastanede oldukları için mazeretli olduklarını ve gün içerisinde sağlık raporlarının mahkemeye sunulacağını belirtti.

'AYM KANUNA AYKIRI BULMAZSA DAVA NE OLACAK?'

Özgür Nas'ın avukatı Çağdaş Karaküçük, "AYM 2019 yılı görüntülerine ilişkin denetleme yapıyor. AYM ya kanuna aykırı bağış yoktur diyecek, ya bağışın bir kısmını uygun bulmayacak ya da kanuna aykırı bulacak. AYM burada kanuna aykırı durum bulmazsa bu dava ne olacak? AYM bu yönde bağışın kanuna uygun olduğunu söylerse bu dava ne olacak?" dedi.

'İDDİANAMENİN KABUL EDİLMESİ HUKUKA AYKIRI'

Avukat Baran Kaya'nın savunması şöyle:

"Savcılık soruşturması suç unsuru var mı yok mu diye başlatılıyor? Henüz ortada suçlu olup olmadığı belli değildir. Bu soruşturma aşamasının suç tespit edilmeden iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmemesi gerekirdi. Söz konusu görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma diye başlıyor dokümanlarda. Bu iddianamenin kabul edilmesi hukuka aykırı."

'ETKİN SORUŞTURMA İHLAL EDİLMİŞ'

Avukat Özgür Deniz Adalı'nın ifadeleri şu şekilde:

"Bu soruşturma sakat ve siyasidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ilinin belediye başkanıyla bağdaştırılmaya çalışılmıştır. Bu tutmayınca farklı yollara girişilmiştir. Bir takım zevat sosyal medya hesabından 'yalanınız batsın' gibi açıklamalar yapmıştır. Sosyal medyada bu kullanılmıştır. Siyasi partiler kanununa göre bir kişinin bağış yapması suç değildir. Kıymetli savcımız bunları görmezden gelip bu kişilere bu seçimi kaybettirmek ve partide bölünme yaratmak için bu soruşturma başlatıldı. Bu da olmayınca iddianame hazırlandı.

Bu gayrimenkulleri satan, işlemleri yapan şahıslar hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verilmiş. İddianamenin tarihi 9 Ağustos 2024. Bu iddianame hazırlandıktan sonra cumhuriyet başsavcılığına gönderilmek zorunda. Sonra savcılığa gönderilir. Orada tevzi olduktan sonra davaya gelir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün içerisinde görüntüleri izledi mi, tapeleri dinledi mi? Etkin ve etkili soruşturma ihlal edilmiş. Bu dosya boş. Ceza verilmeyecek. Sanıkların lekelenmeme hakkı ihlal ediliyor."

DAVA ERTELENDİ

Bir sonraki duruşma 29 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem