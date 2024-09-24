İlk Kez Gerçek Gündem'de! CHP İçi 'Para Sayma' Krizine Özgür Özel El Attı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gerçek Gündem'e önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı partililerin 25 Eylül'de yargılanacağı 'para sayma' görüntülerine ilişkin "CHP İl Başkanlığı, CHP Genel Merkezi kendilerine sahip çıkacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Hepimiz o sürece destek olduk. Ben ilçe başkanıydım. Kampanya yaptık, gittik bir bankanın önünde bağışlarda bulunduk. O görüntülerdeki diğer partili arkadaşlarla da konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi yaptık. Bizim seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığımız, hukuk komisyonumuz süreci yakından takip ediyor. Genel merkezimiz süreci çok yakından takip ediyor. Bu konu hepimizin ortak meselesi."

Çelik'in bu açıklamaları sonrası Kaftancıoğlu ile birlikte yargılanacak isimlerden olan Kaftancıoğlu'nun eski danışmanı Can Poyraz, sosyal medyadan bir açıklama yayımladı. Poyraz "İşin aslı öyle değil" dediği açıklamasında "Kendisinin ilçe başkanı olduğu dönemde belli aralıklarla beni arayan Çelik bu görüntüler servis edildikten sonra geçmiş olsun telefonu bile açmamıştır. Ne yazık ki İl Başkanı Çelik yapılmayanları yapılıyormuş gibi anlatmıştır" dedi. Hukuk komisyonu ve genel merkezin süreci takip etmediğini söyleyen Poyraz, "Anlaşılan, konu hepimizin ortak meselesi değil" diyerek Çelik'in açıklamalarına cevap verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Konuya ilişkin Ankara'dan edindiğimiz bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Poyraz'ı aradı. Bunun üzerine ulaştığımız Poyraz, Özel ile aralarında geçen görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Parti yönetiminden sadece genel başkan Özgür Özel aradı. Yaptığım paylaşımı gördüğünü ve içinde bulunduğum duruma ilişkin üzüntülerini belirti. Sürecin takipçisi olacağını, genel merkez düzeyinde süreci takip etmesi için görevlendirmeler yaptığını söyledi. Hatta yurtdışı programı olmasa davaya bizzat katılmayı düşündüğünü de söyledi. Özetle samimi bir sohbet ettik. Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’nin sıcaklığını hissettirdi. Kendisine duyarlılığı ve yakınlığı için teşekkür ettim."

ÖZGÜR ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Özgür Çelik, "Kaftancıoğlu ve partililer para sayma görüntüleri nedeniyle hakim karşısına çıkacaklar. CHP il başkanlığı, CHP Genel Merkezi kendilerine sahip çıkacak mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Mesele sadece Canan Kaftancıoğlu'nun meselesi değil, konu hepimizin konusu. Şimdi o para sayma görüntülerini kim ortaya hangi amaçla çıkarttı? İl binasının satın alınmasıyla ilgili bina sahibine, bina sahibinin avukatlık ofisinde binanın satın alma bedelinin bir bölümü banka yoluyla gerçekleştiriliyor, bir bölümü de o görüntülerdeki paraların elden teslim edilmesiyle ve karşılığında bir makbuz alınmasıyla. Ben o makbuzu televizyon ekranında gösterdim. Dolayısıyla bu işi kim servis etti ve ne zaman servis etti?

31 Mart’tan önce acaba seçim sonuçlarını bu yolla etkileyebilir miyiz diye düşünen iktidar ve iktidara yakın çevreler bu işi servis etti. Burada bu konuyla ilgili bir dava süreci başlattılar ve bu yönüyle il binası alındığında görevdeki il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'ydu. Ama hepimiz o sürece destek olduk. Ben ilçe başkanıydım. Kampanya yaptık, gittik bir bankanın önünde bağışlarda bulunduk.

O görüntülerdeki diğer partili arkadaşlarla da konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi yaptık. Bizim seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığımız, hukuk komisyonumuz süreci yakından takip ediyor. Genel merkezimiz süreci çok yakından takip ediyor. Bu konu hepimizin ortak meselesi."

CAN POYRAZ NE CEVAP VERMİŞTİ?

Can Poyraz, paylaşımında şunları ifade etmişti:

"Herkese merhaba,

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in bugün GerçekGündem’de yayınlanan röportajında kamuoyunun “para sayma görüntüleri” olarak bildiği, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde seçmenin oy verme davranışını değiştirmesine yönelik algı oluşturmak amaçlı gerçekten bağımsız yayınlarla servis edilen benim de içinde bulunduğum görüntüler nedeniyle hakkımızda açılan davaya ilişkin konuşmuş.

İl Başkanı her ne kadar verdiği röportajda “O görüntülerdeki diğer partili arkadaşlarla da konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi yaptık. Bizim seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığımız, hukuk komisyonumuz süreci yakından takip ediyor. Genel merkezimiz süreci çok yakından takip ediyor. Bu konu hepimizin ortak meselesi.” dese de işin aslı öyle değil.

Kendisinin ilçe başkanı olduğu dönemde belli aralıklarla beni arayan Çelik bu görüntüler servis edildikten sonra geçmiş olsun telefonu bile açmamıştır.

Ne yazık ki İl Başkanı Çelik yapılmayanları yapılıyormuş gibi anlatmıştır!

-Görüntülerin servis edildiği günden bugüne ne İl Başkanlığı ne de CHP Genel Merkezi tarafından -siyasi nedenlerle açılmış- bu davaya ilişkin kimse benimle temas kurmadı.

-Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ile alakasız bir ortamda denk geldik ve bu konu ile ilgili sadece espri yapmayı seçti.

-Hukuk komisyonu süreci yakından takip etmiyor.

-Genel Merkez de süreci yakından takip etmiyor.

-Anlaşılan, konu hepimizin ortak meselesi değil.

25 Eylül’de hakim karşısına çıkacağım. Özetle bu davada yalnızım. Yalnız ilerleyeceğim."

Kaynak: Gerçek Gündem