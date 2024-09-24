Turistler Akın Akın Geldi! 40 Milyonu Geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı Sınır İstatistikleri Aylık Bülteni'ne göre, 2024 yılının ocak-ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,11 oranında artarak 35 milyon 803 bin 874'e çıktı.

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısı ise ocak-haziran döneminde 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye, yılın ilk 8 ayında toplamda 40 milyon 295 bin 979 ziyaretçiyi ağırlamış oldu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

2024 yılının ilk 8 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada 4 milyon 550 bin 588 kişi ile Rusya Federasyonu yer aldı. Almanya 4 milyon 385 bin 331 ziyaretçi ile ikinci sırada gelirken, Birleşik Krallık'tan gelen 3 milyon 102 bin 412 kişi Türkiye'yi ziyaret ederek üçüncü sırada yer aldı.

AĞUSTOS AYINDA ZİYARETÇİ ARTIŞI

Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %2,47 oranında artarak 6 milyon 825 bin 403 oldu. Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla 939 bin 370 kişi ile Rusya Federasyonu, 882 bin 703 kişi ile Almanya ve 668 bin 79 kişi ile Birleşik Krallık oldu. İngiltere'yi ise İran ve Polonya takip etti.

Kaynak: AA