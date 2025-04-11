Saraçhane Eylemlerinde Tutuklanan 59 Gence Daha Tahliye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte gözaltına alınan 59 gencin daha tahliye edildiği bildirildi.

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Saraçhane Eylemlerinde Tutuklanan 59 Gence Daha Tahliye

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte tutuklanan gençlerin duruşmaları görülmeye devam edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreçteki eylemlerde gözaltına alınarak tutuklanan 59 gencin daha tahliye edildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Türkiye'nin pek çok yerinden tepki yağarken, bu süreçte başlayan eylemlerde çok sayıda öğrenci ve genç de gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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