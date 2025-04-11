AK Parti Kurmaylarından Kritik Açıklamalar... Tutuklu Öğrenciler, 'Terörsüz Türkiye', İmamoğlu, Yargı Paketi, Trafik Cezaları...

AK Parti kurmayları, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gençlerin tutuklanmasından yeni çözüm sürecine kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. İmralı’dan geçmişte yapılan “silah bırakın” çağrısının önemine dikkat çeken parti yetkilileri, “Bu çağrının önüne, arkasına herhangi bir şart konulmasını doğru bulmuyoruz. Bizim tek gündemimiz bu çağrının uygulanmasıdır” mesajını verdi. Konunun muhataplarıyla sembolik nitelikte bazı temasların sürdüğü ancak somut beklentinin “silahların bırakılması ve örgütün feshi” olduğu açıklandı.

TUTUKLU ÖĞRENCİLER TARTIŞMASI

Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan tutuklu öğrenciler meselesine de AK Parti cephesinden net bir yanıt geldi:

“Protesto elbette haktır. Ancak molotof atan, asit atan, polise saldıran kişiler protestocu değil, suç işleyen kişilerdir. Öğrenci olmak, suç işlemeyi mazur göstermez. Her olayın hukuki boyutu ayrı ayrı incelenmelidir.”

TERÖRLE MÜCADELEDE TAVİZ YOK

Parti kurmayları, terörle mücadele konusunda ise tavizsiz bir çizgi sürdürdüklerini, her türlü tedbir ve çalışmanın yapıldığının altını çizdi. AK Parti yetkilileri, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için öncelikli mesele, terörsüz bir Türkiye. PKK silah bırakmadan, kendini feshetmeden ve sivil siyasete entegre olmadan, başka bir konuyu tartışmak mümkün değil.”

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

AK Partili kurmayların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara yönelik yorumlar da dikkat çekti. Kamu görevlilerinin, hesap verebilirliğinin önemine vurgu yapan AK Partili kurmaylar, şöyle devam etti:

“İmamoğlu’nun açıklama yapması gerek. Kamu görevinde olan bir kişinin, kamu kaynakları ve süreçleri hakkında hesap verebilir olması şart. Kimsenin hukuk önünde özel dokunulmazlığı yok.”

703 SAYILI KHK YENİDEN MECLİS’TE

2018 yılında yürürlüğe giren ve Anayasa Mahkemesi’nin bazı maddelerini iptal ettiği 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname için yeni bir yasal düzenleme geliyor.

AK Partili yetkililer, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“703 sayılı KHK ile düzenlenen bazı maddeler iptal edildi. Ancak bu düzenlemeler kamu kurumlarının işleyişine doğrudan etki ediyor. Özellikle bakanlık teşkilat yapıları, kadrolar ve yetki tanımları açısından boşluk oluşmaması gerekiyor. Bu yüzden 30-35 maddelik bir teklif hazırlıyoruz. Cuma günü Meclis'e sunmayı planlıyoruz.”

YARGI PAKETİ, MAYISA KALDI

Yargı Paketi’nin ilk bölümünün önümüzdeki ay TBMM gündemine geleceğini de hatırlatan AK Parti kurmayları, bu düzenleme ile özellikle kısa süreli hapis cezalarının infazı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi uygulamalarda değişiklikler içerdiğini söyledi.

AK Parti kurmayları, “Cezasızlık algısını kırmak istiyoruz,” diyerek yargıya olan güvenin yeniden tesis edilmesini hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Hakaret eden, basit yaralama suçu işleyen biri neredeyse hiç ceza almıyor. Bu da vatandaşı rahatsız ediyor. Topluma karşı suçlarda belli bir infaz süresi olacak. 30 ila 50 gün gibi. Daha kısa süreli cezalar için de kamu hizmeti cezası devreye girecek.”

TRAFİK YASASI YENİLENECEK

Trafik kazalarına karşı da yeni adımlar geliyor. Özellikle yaşlı sürücülerle ilgili bir düzenleme dikkat çekiyor. AK Partili bir yetkililer, düzenlemeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Birçok kazada kalp krizi ya da bayılma gibi sağlık sorunları tespit ediliyor. 75 yaş üstü sürücüler için sağlık raporu şartı getirmeyi planlıyoruz. Bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın güvenliği için bu bir zorunluluk.”

Ayrıca kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve alkollü araç kullanımına yönelik cezaların da artırılması gündemde.

VAKIFLAR VE REKABET KANUNUNDA GÜNCELLEME

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili bir düzenleme de Meclis yolunda. Yetkililer, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yerlere ilişkin kiralama ve restorasyon yetkilerinin netleşeceği belirtilen 14-15 maddelik düzenlemenin Mayıs ayında Meclis’e sunulacağını aktardılar. Rekabet Kanunu içinse 25 maddelik bir teklif hazır olduğunu hatırlatan AK Parti kurmayları, ancak Avrupa’daki gelişmelerin izlenmesi nedeniyle bu paketin bir süre daha bekletileceği ifade etti.