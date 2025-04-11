CHP'de Tarım Zirvesi, 14 Büyükşehir Belediyesi Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tarımda yaşanan problemlere karşı yerel yönetimler aracılığıyla kalkınma modeli üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda CHP’li 14 Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanları Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde dördüncü kez buluştu.

ERHAN ADEM'DEN AÇIKLAMA

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, buluşmanın içeriğine ve tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Adem, 4. Tarımsal Hizmetler Buluşmanı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıların sadece yerel deneyimlerin paylaşıldığı bir oturum olmadığını, halkın üretme gücüne inanan yerel yönetimlerin, çiftçi ve köylülerin yanında kararlılıkla durulduğunu gösteren stratejik bir dayanışmanın tabanını oluşturduğunu ifade etti.

'GELECEĞİN TARIM POLİTİKALARINI OLUŞTURUYORUZ'

CHP’li her belediyenin kendi şehirlerin sürdürülebilir, doğaya duyarlı ve üreticileri güçlendiren politikaları hayata geçirdiğini ifade eden Adem, bu yaklaşımın geleceğin Türkiye’sinin tarım politikalarının temelini oluşturacağını dile getirdi.

Adem, merkezi yönetimin tarımı stratejik bir üretim alanı olarak değil rant aracı olarak gördüğüne dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işlevini kaybettiğini ve liyakat yerine sadakatin esas alındığını belirtti.

'SARAY'A BAĞLI ÜST KURULLARA DÖNDÜLER'

Üreticilerin derdiyle ilgilenmesi gereken kurum ve kuruluşlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Adem, bu kurumların Saray’a bağlı ‘üst kurullara’ dönüşmüş, bir kebapçıya tarım politikaları emanet edilmiştir. Türkiye tarımı, bu ciddiyetsizliğe terk edilemez. Onlar kebapçıdan kurul yapadursun, biz bu ülkenin tarımına göz etmeye, çiftçisine omuz vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adem, günümüz koşullarında çiftçinin mazot, gübre ve yem fiyatları altında ezildiğini; hayvancılığın bitme noktasına geldiğini vurgulayarak tarım ürünlerinde ithalatın rekorlar kırarken, yerli üreticilerin topraklarını terk etmeye zorlandığını dile getirdi.

'TARIM BAKANI ÜRETİCİLERİN HALİNDEN HABERSİZ'

Gıda fiyatlarının vatandaşların sofrasını tehdit ederken, Tarım Bakanı’nın üreticilerin halinden habersiz olmasının kabul edilemez olduğuna söyleyen Adem, CHP olarak tarım hakkında sadece konuşmadıklarını; belediyeler vasıtasıyla tohumdan fideye, sulama projelerinden hayvancılığa, kooperatif desteklerinden doğrudan alım sistemlerine kadar somut adımlar attıklarını ifade etti.

Adem, yerel yönetimlerde başarıyla uygulanan bu politikaların CHP’nin genel iktidarında da Türkiye’de yarımın yeniden ayağa kalkmasının teminatı olacağını belirtti.

'BU HALK ÜRETMEYE HAZIR'

Adem açıklamasını, “Çünkü biz biliyoruz: Tarım, bu ülkenin stratejik gücüdür. Çiftçi, Türkiye’nin bel kemiğidir. Gıda güvenliği, ulusal güvenlik kadar önemlidir. Bu bilinçle hareket ediyor, üreticiyi yalnız bırakmıyoruz. Yerelden genele tarımı biz kalkındıracağız. Çiftçiyi yeniden umutlandıracak, köylüyü tekrar milletin efendisi yapacağız. Çünkü bu topraklar hâlâ bereketli, bu halk hâlâ üretmeye hazır. Biz başaracağız. Hep birlikte başaracağız” sözleriyle sonlandırdı.