Merkez Bankası Açıkladı: Enflasyon, Dolar ve Faizde Son Tahminler...

Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

Anket sonuçlarına göre 2025 yılı sonu için mart ayında 42,79 lira olacağı öngörülen dolar, nisan anketi sonucunda 43,60 liraya çıktı.

Mart ayı anketinde 12 sonrası için 44,42 lira olan dolar kuru beklentisi nisan ayı itibariyle 45,85 lira oldu.

FAİZ BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 olarak öngörülürken, bu anket döneminde yüzde 46'ya çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise mart ayı anketinde olduğu gibi nisan ayı anketinde de yüzde 42,50'yle sabit kaldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların 2025 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mart anketinde yüzde 28,04 iken nisan anketinde 1,94'lük artışla yüzde 29,98'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken nisan anketinde yüzde 25,56 oldu.

İki yol sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak hesaplandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE GERİLEME

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 0,1'lik gerileme yaşandı. Önceki dönem yüzde 3,1 olan beklenti nisan ayı itibariyle yüzde 3 oldu.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 olurken, bu anket döneminde yüzde 3,8'e geriledi.

Kaynak: AA